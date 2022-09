iPhone 14 Max krijgt tóch een andere naam (en die is een beetje retro)

Een hele tijd horen we al geruchten dat er een grotere versie van de ‘gewone’ iPhone 14 gaat komen. Tot nog toe duidde er alles op dat het de iPhone 14 Max ging worden, maar op een gelekte foto is echter een andere naam te zien …

iPhone 14 Max krijgt andere naam

We kijken al uit naar het iPhone 14-event van Apple volgende week op 7 september. Naar verwachting gaat Apple vier nieuwe telefoons presenteren. Naast de iPhone 14, 14 Pro en 14 Pro Max komt er een grotere versie van de ‘gewone’ 14, als vervanging voor de iPhone mini. In bijna alle geruchten tot nu toe werd gezegd dat deze telefoon iPhone 14 Max zou heten. Logisch ook, want de grotere versie van de Pro heet ‘Pro Max’.

Nu is er echter een verpakking van een hoesje voor deze grotere iPhone opgedoken. En welke naam staat erop? Niet iPhone 14 Max, maar iPhone 14 Plus. De foto ziet er verder heel betrouwbaar uit, en het is ook niet ongewoon dat er een week voor het event dat soort foto’s uitlekken.

Andere naam iPhone 14 Max is een knipoog naar het verleden

iPhone 14 Plus? Dat doet denken aan een aantal iPhones uit het verleden. De laatste keer dat er een iPhone Plus was, was in 2017 met de iPhone 8 Plus. Nu, vijf jaar later, lijkt die naam dus een comeback te vieren.

Apple’s naamgeving blijft verwarrend

Apple’s marketingafdeling blijft onvoorspelbaar wat namen betreft. Eigenlijk vanaf de iPhone X werd de naamstructuur van iPhones een beetje ingewikkeld. De opvolger van de X was dan wel de XS (dat kenden we uit het verleden), maar de grotere versie was dan ineens de XS Max. En dan was er nog de iPhone XR, een naam die – nota bene volgens Apple zelf – niks betekent en gewoon cool klinkt.

Met de iPhone Pro Max-modellen werd het dan helemaal wild qua toevoegingen. De logische keus was dus zoals gezegd nu iPhone 14 Max geweest, maar in zekere zin zorgt de naam iPhone 14 Plus er ook weer voor een duidelijkere scheiding tussen de ‘gewone’ en Pro iPhones.

Meer weten over de iPhone 14 Plus?

De kans is erg groot dat de naam uiteindelijk iPhone 14 Plus gaat worden. Wil je op de hoogte worden gehouden van alle geruchten en ontwikkelingen rondom de nieuwe iPhone? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!