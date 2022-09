iPhone 14-event livestream: zo kijk je het Apple-event live

Morgenavond om 19:00 uur (Nederlandse tijd) begint hét Apple-event van het jaar! Tim Cook en consorten kondigen dan onder meer de nieuwe iPhone, Apple Watch en AirPods aan. Het spektakel van het iPhone 14-event volg je via deze livestream.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bekijk de iPhone 14-livestream

Voor het eerst sinds het uitbreken van de pandemie doet Apple de productonthullingen live – uiteraard vanuit het Steve Jobs Theater in Cupertino. Naar alle waarschijnlijkheid presenteert Apple dan de nieuwe iPhone 14-serie. Die bestaat opnieuw uit vier modellen.

Ook grijpt Apple het event aan om zijn nieuwe Apple Watches in de spotlights te zetten. Dat zijn er dit jaar naar verluidt maar liefst drie: de Apple Watch Series 8, Apple Watch Pro en een nieuwe Apple Watch SE. Ook is de kans groot dat de tech-gigant de nieuwe AirPods Pro 2 uit de doeken doet.

iPhone 14-event live kijken via YouTube

Het iPhone 14-event is live te bekijken op YouTube, via de stream hierboven. Om te voorkomen dat je het vergeet, kun je de link openen en op ‘Melding sturen’ klikken. Je ontvangt dan een push-notificatie als het event bijna van start gaat.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14-event livestream via Apple-website

De livestream van het Apple-event is ook te vinden op de officiële Apple-website. Dit doe je door naar deze Apple Events-pagina te navigeren. Het werkt op zo’n beetje alle apparaten:

iPhone, iPad of iPod touch met iOS 9 of nieuwer

Mac met Safari op macOS 10.11 of nieuwer

Pc met Microsoft Edge op Windows 10 of Google Chrome/Firefox op andere apparaten

Apple-event live kijken via Apple TV

De onthullingen zijn ook live te bekijken met een Apple TV. Met de nieuwste modellen (de 4K Apple TV en vierde generatie Apple TV) bekijk je het evenement via de Apple TV-app. Deze app is standaard op je Apple TV geïnstalleerd.

Met een Apple TV 2 (uit 2010) en Apple TV 3 (uit 2012) is het Apple-event te volgen via een speciaal kanaal. Dit kanaal verschijnt woensdag vanzelf waarop je het event live volgt. Met de eerste generatie Apple TV (uit 2007) is het niet mogelijk om het evenement te bekijken.

Blijf op de hoogte via iPhoned

Natuurlijk doet iPhoned verslag van het iPhone 14-event. Houd de website in de gaten, want na iedere onthulling praten we je uitgebreid bij. Wil je na het iPhone-event een nieuwsbrief ontvangen met daarin de hoogtepunten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: