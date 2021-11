Heeft de iPhone 14 nog wel een Lightning-aansluiting?

Het gerucht circuleert ieder jaar weer: Apple zou de Lightning-poort willen inruilen voor usb-c. Er gaan zelfs geluiden dat de tech-gigant werkt aan een iPhone zonder poort. Wordt de iPhone 14 dan de eerste telefoon zonder Lightning-aansluiting?

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14: Lightning of usb-c?

Terwijl de tech-industrie richting usb-c beweegt, blijft Apple vasthouden aan de Lightning-poort. Althans: bij de iPhone. De MacBook heeft usb-c al een tijdje, en ook de iPad mini, iPad Air en iPad Pro zijn van de aansluiting voorzien. Maar waar blijft de iPhone?

Als Apple de Lightning-connector in zijn telefoons verwijdert, zal dat niet vanwege usb-c zijn. De betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo liet in maart weten dat Apple niet van plan is om de overstap te maken. Dat heeft twee redenen.

Allereerst zou usb-c de iPhone minder waterbestendig maken. Daarnaast verdient Apple veel aan zijn Lightning-kabels. Het bedrijf adviseert kabeltjes te gebruiken die ze zelf gecertificeerd hebben en het Made For iPhone-logo (MFi) dragen. Dit programma genereert veel inkomsten voor Apple, want fabrikanten moeten een flinke commissie betalen om Lightning-accessoires te maken. Een iPhone 14 met usb-c is dus zeer onwaarschijnlijk.

iPhone 14 zonder poort?

Aannemelijker is dat Apple de Lightning-poort van de iPhone verwijdert en daar niets voor in de plaats terugkomt. Apple-analist Kuo meldde al eerder dat Apple streeft naar een poortloos ontwerp voor de iPhone. Opladen zou dan nog alleen kunnen met MagSafe, de nieuwe draadloze oplaadtechnologie van Apple.

MagSafe is echter nog niet in staat om gegevens over te dragen of een herstelmodus uit te voeren, wat toch wel essentieel is. Het ziet er niet naar uit dat dit op korte termijn verandert, dus we verwachten dat de iPhone 14 de Lightning-aansluiting behoudt.

In de komende maanden horen we hier ongetwijfeld meer geruchten over. Wil je op de hoogte blijven van de iPhone 14-geruchten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: