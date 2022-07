iPhone 14 mogelijk lastig verkrijgbaar door leveringstekort

Wil jij in september een fonkelnieuwe iPhone bestellen? Dan heb je mogelijk wat meer geduld nodig dan gebruikelijk. Door een leveringstekort is de iPhone 14 aanvankelijk waarschijnlijk lastig verkrijgbaar.

‘Leveringstekort iPhone 14’

Apple bestelt de komende maanden 10 procent minder iPhone 14-modellen dan de bedoeling was. Dat komt niet omdat er weinig vraag is naar de nieuwe smartphones, maar door problemen bij chip-toeleverancier TSMC. Volgens DigiTimes kampt het bedrijf met een leveringstekort aan halfgeleiders voor de iPhone 14.

De eerste golf aan bestellingen zou aanvankelijk uit zo’n 90 miljoen exemplaren bestaan. Dat worden er nu dus ongeveer 81 miljoen. Het is niet bekend hoe de verhouding tussen de verschillende modellen in elkaar steekt. Naast de ‘gewone’ iPhone 14, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max verwachten we ook een nieuw model: de iPhone 14 Max. Die is net zo groot als de Pro Max, maar minder luxe uitgevoerd. Het toestel gaat ten koste van de kleinste iPhone: waarschijnlijk komt er geen opvolger van de 5,4 inch-iPhone 13 mini.

Paarse iPhone 14 Pro

Volgens DigiTimes is het leveringstekort van de iPhone 14 een tijdelijk probleem. Tegen het einde van het jaar zou TSMC weer aan de vraag kunnen voldoen. Je hebt er dus (mogelijk) alleen last van als je bij de early adopters behoort, die de nieuwe iPhone zo snel mogelijk in huis willen hebben.

Dit moet je weten over de iPhone 14

De iPhone 14 Pro en 14 Pro Max krijgen een controversieel nieuw ontwerp met twee kleine gaatjes in het scherm voor de selfiecamera en Face ID-sensoren. De beruchte notch verdwijnt dus. De resolutie van de hoofdcamera gaat omhoog naar 48 megapixel, waardoor hij het vastleggen van 8K-video’s ondersteunt.

De normale iPhone 14 en de nieuwe iPhone 14 Max lijken minder spannend te worden. Ze behouden het huidige ontwerp én de oude A15-chip uit de iPhone 13. Wel krijgen ze net als de Pro-modellen een betere selfiecamera met autofocus. Ook wordt de batterijduur waarschijnlijk nog iets beter.

