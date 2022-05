Leverdatum iPhone 14 in gevaar: gaat het vlaggenschip op tijd komen?

Een bron uit China meldt dat Foxconn (de fabrikant die de iPhone 14 moet gaan produceren) minder werknemers gaat aannemen. Dit zou de leverdatum van de iPhone 14 in gevaar kunnen brengen. In dit artikel vertellen we je er alles over.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Werving productiewerknemers Foxconn opgeschort

Aan het begin van deze week gaf iPhone 14-producent Foxconn nog aan dat ze meer werknemers wilden aannemen wegens de grote vraag naar het vlaggenschip. Nu meldt de South China Morning Post dat de fabriek dit toch niet gaat doen.

De reden? Er is een nieuwe uitbraak van COVID-19 in en rondom de fabriek. In China betekent dat: een nieuwe lockdown. De productie en leverdatum van de iPhone 14 is door het uitstellen van dit sollicitatieproces ‘in gevaar’.

Haalt Apple de beoogde leverdatum van de iPhone 14?

De bron verwacht niet dat dit Foxconn hoofdpijn gaat bezorgen. Ze verwachten zelfs dat de lancering van de iPhone 14 helemaal niet opschuift. De iPhone 12 kampte in 2020 met dezelfde problemen. Toen werd Apple wél gedwongen om de lancering van dit vlaggenschip uit te stellen tot oktober 2020.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple maakt zich geen zorgen over iPhone 14

Toch is het niet geheel zeker dat de leverdatum van de iPhone 14 niet uitgesteld gaat worden. Gelukkig heeft Apple niet alleen slecht nieuws. De fabriek van de nieuwste MacBook Pro 2021 is weer opgestart na een reeks van lockdowns.

Is Apple dan zelf in paniek over de leverdatum van de iPhone 14? Elk kwartaal moet een beursgenoteerd bedrijf de (winst)cijfers bekend maken. Tijdens deze presentatie meldde CEO Tim Cook dat de restricties hoogstwaarschijnlijk nog even blijven doorsudderen. Aan de andere kant prees hij de werknemers van Apple. De manier waarop het bedrijf uit Cupertino met deze ‘wegversperringen’ omgaat werkt altijd nog.

Onze conclusie? Het is onduidelijk wanneer de leverdatum van iPhone 14 oorspronkelijk was gepland. We weten dus ook niet of dit uit gaat lopen. Corona gooit nog steeds te vaak roet in het eten.

Wil je graag op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of download onze app. We zijn ook te vinden op sociale media als Facebook en Instagram. Volg ons daar ook!