iPhone 14: groot lek verklapt geheimen over de specificaties

De iPhone 14 komt er binnenkort aan en een nieuw lek verklapt verschillende geheimen over de specificaties. iPhoned vertelt wat je moet weten over de hardware van de nieuwe iPhone!

iPhone 14 specificaties: lek legt geheimen bloot

In een blogpost geeft gebruiker yeux1122 meer informatie over de iPhone 14. Dit account heeft al vaker geruchten naar buiten gebracht, waarvan sommige ook daadwerkelijk waar bleken te zijn. Toch is het belangrijk om dit gerucht met een korreltje zout te nemen.

Nu zegt het account meer te weten over de specificaties van de iPhone 14. In het lek komen verschillende geheimen aan het licht over het opslaggeheugen, de prijs, de processor en het opladen van de iPhone 14.

‘Nieuwe A16-chip reguleert hitte beter’

In de blogpost is te lezen dat een aantal van zijn bronnen al een iPhone 14 in handen hebben. Die vertelden hem dat de opslagruimte van de iPhone 14 hetzelfde blijft als de voorgangers.

De nieuwe A16-chip (die we in de iPhone 14 Pro verwachten) is volgens verschillende benchmarks voornamelijk beter in het regulieren van hitte. Dat is vooral goed nieuws voor de batterijduur. De chip is echter niet veel krachtiger dan de A15-chip, die in de iPhone 14 (Max) zit.

In de blogpost is ook meer te lezen over de prijs van de iPhone 14. Volgens het bericht blijven de prijzen steken op de adviesprijs van de iPhone 13 in 2021 (909 euro). Of dit allemaal waar is, kunnen we niet met zekerheid zeggen. We hoorden namelijk al geruchten dat de iPhone 14 Pro fors in prijs omhoog gaat.

Gerucht: ‘iPhone 14 krijgt 30 watt snellader’

Yeux1122 maakt ook een aantal gewaagde claims. Zo zou de iPhone 14 een snellader van 30 watt krijgen en komt er een exclusieve MagSafe-accessoire bij dit vlaggenschip. Ook zegt hij dat zijn bron het herontwerp van de notch er ‘beter uit vindt zien’ dan de oude inkeping.

Als laatste doet hij nog een boekje open over de vermeende titanium behuizing van de iPhone 14 Pro. Hij meldt dat er daadwerkelijk ‘een prototype van de titanium behuizing heeft bestaan’, maar dat de kosten en het productieproces deze optie hebben verhinderd.

Of deze claims waar zijn weten we volgende week op 7 september. Dan zal Apple de iPhone 14-modellen onthullen, samen met de Apple Watch Series 8 (Pro).

