Koop nu absoluut géén iPhone 14 – dit is waarom

Ben je van plan om de iPhone 14 te kopen? Dan moet je dat absoluut niet nu doen! Wij vertellen waarom je juist nog even moet wachten.

Geen nieuwe iPhone 14 kopen

Ben je nog op zoek naar een nieuwe iPhone 14? Of is jouw iPhone nodig aan vervanging toe? Dan is het verstandig om de iPhone 14 nog even niet te kopen, want binnenkort is de telefoon véél minder waard. Je bent daarom veel goedkoper uit, als je nog een week wacht. Over een week onthult Apple namelijk de nieuwe iPhone 15, waardoor ‘oudere’ iPhones een stuk minder duur worden.

Ieder jaar dalen oudere modellen flink in prijs, nadat Apple een nieuwe iPhone heeft aangekondigd. Wil je een iPhone 14 kopen? Wacht dan nog even, want die wordt veel goedkoper zodra de iPhone 15 is gelanceerd. Hetzelfde geldt voor de iPhone 13 en andere iPhone-modellen. Wij vertellen je wanneer het juist wél slim is om een nieuwe iPhone te kopen.

Apple presenteert binnenkort een nieuwe iPhone

Op dinsdag 12 september kondigt Apple de nieuwe iPhones aan. Later deze maand kun je de iPhone 15 online bestellen of in de winkels halen. Apple volgt vrijwel ieder jaar dezelfde tijdlijn bij de lancering van de nieuwe iPhones. Het is daarom de verwachting dat de iPhone 15 vanaf 22 september in de winkels verschijnt. Dat is ook hét moment om een nieuwe iPhone 14 te kopen.

Vanaf deze datum zullen de prijzen van alle andere iPhones namelijk flink dalen. Hierdoor bespaar je al snel honderden euro’s bij het kopen van een iPhone 14. Het is goed mogelijk dat aanbieders met interessante aanbiedingen komen voor de iPhone 13 en iPhone 14, omdat ze af willen van de ‘oudere’ iPhones. Wacht daarom nog even, want je betaalt straks veel minder voor de toestellen.

Dit weten we al over de iPhone 15

Bij de iPhone 14 Pro (Max) is het slim om de telefoon na de release van de iPhone 15 zo snel mogelijk te kopen, want Apple produceert deze toestellen straks niet meer. Hierdoor kun je deze telefoons vanaf volgende week al niet meer bij Apple zelf kopen, maar verdwijnen ze na een tijd ook bij andere aanbieders. Wees er daarom snel bij, want de voorraad van de iPhone 14 Pro (Max) kan snel opraken.

Wil je niet de iPhone 14, maar de allernieuwste iPhone kopen? Dan is het juist slim om na de release nog even te wachten met het kopen van de iPhone 15. Volgende week betaal je de hoofdprijs voor de nieuwe telefoon, daarom vertelden we eerder wanneer je de iPhone 15 wél voor een goede prijs kunt aanschaffen.

Voor de iPhone 15 Pro Max geldt overigens het tegenovergestelde, want die telefoon daalt weinig in prijs én is maar beperkt beschikbaar. Die kun je dus beter snel bij de release van de iPhone 15 kopen, net als bij de iPhone 14 Pro (Max) het geval is. Wil jij meer weten over de iPhone 15? Lees dan hier alle geruchten over de iPhone 15 en hier alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Pro Max.

