iPhone 14 kleuren: dit zijn de verwachte tinten van het nieuwe vlaggenschip van Apple

Het duurt niet lang meer of Apple gaat de iPhone 14 presenteren. Gelukkig weten we ondertussen al best goed hoe dit vlaggenschip eruit komt te zien. In dit artikel lees je alles over de kleuren van de iPhone 14.

Hoe komen wij achter de kleuren van de iPhone 14?

Het lijkt een traditie te zijn. Apple voegt ieder jaar een speciale kleur toe aan de nieuwste iPhone. Daarmee kan je in één oogopslag zien welke iPhone iemand heeft. Zo is alleen de iPhone 13 verkrijgbaar in het roze en kwam daar recent ook een groene variant bij.

Volgens de geruchten gaan deze twee speciale kleuren dan ook niet mee naar de iPhone 14. Deze (net zoals de grotere iPhone 14 Max) zou verkrijgbaar zijn in zwart, wit, blauw, rood en een nieuwe kleur: paars. Ook de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max komen in september beschikbaar in deze speciale paarse kleur. Deze hebben vaak ook de kleuren grafiet, goud en zilver om ze te voorzien van een ‘premium’-look. Er gaan zelfs geruchten dat deze kleur paars vanuit verschillende hoeken lichtjes van tint veranderd door een speciale coating.

Dit zijn de verwachte kleuren van de iPhone 14

Hoewel de bron van deze paarse iPhone 14 geen bekende lekker is, klinkt de mogelijkheid niet gek. Apple bracht namelijk al eerder producten uit in deze kleur. Zo presenteerde Apple een tijdje terug al een speciale paarse versie van de iPhone 12. Volgens de geruchten zien we de iPhone 14 (Pro) (Max) dus verschijnen in de volgende kleuren:

Dit weten we al over de nieuwe iPhone

Apple brengt de iPhone 14-serie in september uit. Op 7 september is het zover, dan wordt de telefoon geïntroduceerd. Ook weten we al behoorlijk wat over de nieuwe iPhone. Zo verschijnt er hoogstwaarschijnlijk geen iPhone 14 mini en komt er juist een ‘normaal’ groter model: de iPhone 14 Max met een 6,7 inch-display. De Pro-modellen hebben volgens alle geruchten geen notch meer en krijgen een controversieel design met twee gaatjes in het scherm. Deze modellen draaien, in tegenstelling tot de normale iPhone 14, op een krachtigere A16-chip.

