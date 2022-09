iPhone 14 kleuren: alle kleuropties op een rij (en advies)

Wil je de nieuwe iPhone 14 (Plus) of iPhone 14 Pro (Max)? Ze zijn uitgevoerd in nieuwe, frisse kleuren. Hieronder lees je over de iPhone 14 kleuren – en welke je wellicht beter kunt vermijden als je je iPhone ooit wilt doorverkopen.

iPhone 14 kleuren

Koop je een van de iPhone 14-modellen, dan moet je naast de opslagcapaciteit ook een kleur kiezen. De goedkopere iPhone 14 (Pro) is beschikbaar in vijf uitvoeringen. Bij de duurdere Pro-modellen heb je de keuze uit vier tinten.

iPhone 14 en iPhone 14 Plus kleuren

Net als bij zijn voorganger zijn de iPhone 14 en iPhone 14 Plus verkrijgbaar in het Middernacht (zeg maar zwart) en Sterrenlicht (eigenlijk gewoon wit). Daarnaast zijn er gloednieuwe blauw en paarse kleuren.

Dit zijn de kleuropties bij de iPhone 14 en iPhone 14 Plus:

Blauw

Paars

Middernacht (zwart)

Sterrenlicht (wit)

Rood

iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max kleuren

Bij de Pro-modellen zijn de kleuren doorgaans wat chiquer. Bij de iPhone 14 Pro (Max) is dat niet anders. Opnieuw kun je kiezen uit spacezwart (voorheen spacegrijs) en zilver. Daarnaast is er een nieuwe gouden en paarse kleur.

Dit zijn de kleuren van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max:

Dieppaars

Goud

Zilver

Spacezwart

Welke kleur moet ik kiezen?

De meeste mensen verstoppen hun iPhone in een hoesje. Wel zo veilig, want het scherm is nogal kostbaar. De kleur maakt dan weinig uit, want die zie je alleen als je je iPhone uit het hoesje peutert.

In dat geval kun je het beste kiezen voor een conservatieve kleur, want dit maakt het straks gemakkelijker om je iPhone door te verkopen. Conservatieve kleuren zijn wit en zwart, of zilver en Spacezwart bij de iPhone 14 Pro.

Bij de iPhone 14 Pro-modellen is de gouden kleur overigens ook een veilige keuze. Deze tint wordt over het algemeen als de meest premium uitvoering beschouwd en is bij veel iPhone-gebruikers geliefd.

Kies een opslagcapaciteit

Ben je eruit met de kleur? Dan is het tijd om de opslag te bepalen. In het artikel Hoeveel opslagruimte heeft jouw iPhone 14 (Pro) nodig? kun je terecht voor advies.