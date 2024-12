iPhone 14 vs iPhone 16: dit zijn de belangrijkste verschillen (en verbeteringen)

De iPhone 16 is Apple’s nieuwste smartphone, maar in hoeverre is dit toestel beter dan de iPhone 14? Dit zijn de grootste verschillen tussen de iPhone 14 vs de iPhone 16!

iPhone 14 vs iPhone 16

In september 2024 was het dan zover: Apple presenteerde de gloednieuwe iPhone 16 in een paar toffe kleuren. Maar behalve de kleur heeft het toestel ook een aantal verbeteringen gekregen en (natuurlijk) wat nieuwe functies.

Maar wat als je nu nog een iPhone 14 hebt? Zijn deze upgrades het dan waard om over te stappen? Wij vertellen je wat het verschil precies is tussen de iPhone 14 en 16!

iPhone 14 iPhone 16 Display 6.1-inch Super Retina XDR OLED 6.1-inch Super Retina XDR OLED Resolutie 1170 x 2532 pixels 1179 x 2556 pixels Verversingssnelheid 60 Hz 60 Hz Chip A15 Bionic A18 Camera (achterkant) 12 MP f/1.5 groothoek

12 MP f/2.4 ultragroot-hoek 48 MP f/1.6 groothoek

12 MP f/2.2 ultragroot-hoek Camera (voorkant) 12 MP f/1.9 12 MP f/1.9 Werkgeheugen 6 GB 8 GB Opslag 128 GB, 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB Batterij 3279 mAh 3561 mAh (unofficial)

Zie je de tabel hierboven niet? Bekijk dan de iPhone 14 vs iPhone 16-tabel hier.

De iPhone 14 is op dit moment te koop voor € 619,- en de iPhone 16 voor € 848,95. Zoals je ziet, zit er best wat verschil in de prijs. Maar als je de tabel bekijkt, zijn de verschillen tussen beide iPhones zo op het eerste gezicht niet heel erg groot. Hieronder gaan we de specificaties eens wat nader bekijken.

Dit zijn de verschillen (iPhone 14 vs iPhone 16)

Als je beide iPhones naast elkaar legt, zie je wel meteen een verschil. De iPhone 14 heeft namelijk nog een notch (de zwarte inkeping bovenaan het scherm). Die is bij de iPhone 16 vervangen door het Dynamic Island. De schermen van de toestellen zijn allebei 6,1 inch, maar er zit wel een heel klein verschil in de resolutie (1170 x 2532 pixels vs 1179 x 2556 pixels). Daar zul je in de praktijk echter niks van merken.

En wanneer je de iPhones omdraait, zie je nog iets opvallend. Bij de iPhone 16 zijn beide lenzen van de camera onder elkaar geplaatst. Bij de iPhone 14 zitten ze nog schuin tegenover elkaar. Dit heeft Apple gedaan zodat je met de iPhone 16 ook ruimtelijke foto’s en video’s kunt maken. Die kun je dan op de Apple Vision Pro (en bijvoorbeeld de Meta Quest) bekijken .

Verschillende kleuren

Er zit ook verschil in de kleuren. De iPhone 16 is er in Wit, Zwart, Ultramarijn, Blauwgroen en Roze. De kleuren van de iPhone 14 zijn Middernacht (zwart), Paars, Sterrenlicht (wit), Blauw, Rood en Geel.

Helderheid en aansluiting

De maximale helderheid van het iPhone 16-scherm is hoger. Die heeft namelijk een helderheid van 2000 nits. De iPhone 14 moet het doen met maximaal 1200 nits. Ook zit er een verschil in de aansluiting, want de iPhone 14 heeft nog een lightning-connecter. De iPhone 16 beschikt over een usb-c aansluiting.

Knoppen en cameraregelaar

De iPhone 16 heeft een actieknop. Die is in de plaats gekomen van de muteknop op de iPhone 14. Ook heeft de iPhone 16 een cameraregelaar voor het gemakkelijker instellen van de camerafuncties.

Camera, zoom en macro

Bij de camera is er op het eerste gezicht (naast het aantal megapixels) niet heel veel verschil tussen beide toestellen. Maar de iPhone 16 heeft wel twee keer optische zoom aan boord. De iPhone 14 heeft die optie niet. Daarnaast vind je op de iPhone 16 ook een macromodus, voor het maken van foto’s van héél dichtbij.

Chip (sneller op papier)

De chip van de iPhone 16 is volgens Apple zo’n 50 procent sneller dan de A15-chip die in de iPhone 14 zit. Toch moeten we eerlijk zijn. Als je geen veeleisende games speelt, zul je hier in de praktijk weinig van merken.

Werkgeheugen en Apple Intelligence

De iPhone 16 heeft meer werkgeheugen aan boord (iPhone 16 vs 14: 8 GB vs 6 GB). Voor Apple Intelligence is 8 GB RAM namelijk een vereiste. Daarom heeft de iPhone 16 ook ondersteuning voor Apple’s AI en de iPhone 14 niet.

Toch moeten we hier een kanttekening bij plaatsen, want op dit moment is Apple Intelligence nog niet beschikbaar in Nederland. Dus heel veel heb je er op dit moment toch nog niet aan. Het komt er als het goed is wel aan, maar dat wordt pas ergens in 2025.

Batterij(duur) en opladen

Ook is de batterij van de iPhone 16 iets krachtiger en de chip wat zuiniger. Hierdoor kun je volgens Apple met een volle lading zo’n twee uur langer video’s kijken dan op de iPhone 14 (22 uur vs 20 uur).

Beide iPhones laden ongeveer net zo snel op. Voor 50 procent opladen moet je zo’n 30 minuten rekenen. Maar draadloos opladen kan de iPhone 16 sneller. De iPhone 16 kan namelijk draadloos opladen met 25 watt (de iPhone 14 ‘slechts’ met 14 W).

Moet je overstappen?

Als je een iPhone 14 hebt en je overweegt om over te stappen, dan is het verschil naar de iPhone 16 stiekem niet heel groot. Dat komt vooral doordat er op dit moment nog geen ondersteuning voor Apple Intelligence is in Nederland. Je mist daardoor een van de belangrijkste verbeteringen van de iPhone 16.

Daarom is het waarschijnlijk slimmer om nog even wachten tot de iPhone 17 verschijnt. Of je moet nu voor een van de iPhone 16 Pro-modellen kiezen. Je krijgt dan toch meer waar voor je geld. Een iPhone 16 Pro kost nu nog (€ 1.129,95) en een iPhone 16 Pro Max heb je al voor (€ 1.359,-).