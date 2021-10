‘iPhone 14 (Pro) krijgt tóch een inkeping in het scherm’

Er gaan geruchten dat de iPhone 14 en iPhone 14 Pro een ontwerp krijgen met een ‘punch-hole’, waarbij de selfiecamera in een gaatje in het scherm is verwerkt. Toch hoeft dat niet te betekenen dat Apple afscheid neemt van de inkeping.

iPhone 14: inkeping of cameragaatje?

Bij de iPhone X uit 2017 kreeg de iPhone voor het eerst een ontwerp met een inkeping in het scherm. Hier is onder meer de selfiecamera en het TrueDepth-camerasysteem in verwerkt. Dit laatste is nodig voor gezichtsherkenning: Face ID.

Bij de iPhone 14-modellen lijkt de selfiecamera een andere plek te krijgen. Volgens de betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo wil Apple deze integreren in een gaatje in het scherm, ook wel een punch-hole genoemd. Verschillende Android-vlaggenschepen hebben al een tijdje zo’n ontwerp.

Maar zelfs als de iPhone 14 een punch-hole introduceert, zal het voor Apple moeilijk zijn om de inkeping volledig te verwijderen, meldt @PandaIsBald op het Chinese platform Weibo. De Apple-lekker – die in het verleden heeft bewezen over goede bronnen te beschikken – schrijft dat het onwaarschijnlijk is dat Apple de inkeping volledig vervangt door een klein cameragat. De iPhone 14 zou nog steeds een inkeping hebben, al is hij kleiner dan bij de iPhone 13-modellen.

Ook in 2022 nog een notch

Bij de iPhone 13-modellen werd de notch overigens ook al kleiner: zo’n twintig procent. Het verschil is echter verwaarloosbaar, want je merkt vrijwel niets van die paar millimeter extra schermruimte. Naast de notch is er bijvoorbeeld nog steeds geen ruimte voor een batterij-icoontje met percentage.

Een inkeping én punch-hole lijkt ons een gek gezicht, dus we zijn benieuwd hoe de designafdaling van Apple dit oplost. Het bedrijf uit Cupertino had overigens plannen om de Face ID-techniek in het scherm te verwerken, maar voor de iPhone 14 komt het te vroeg. Terugkeren naar Touch ID lijkt Apple niet te willen, waardoor de kans aanzienlijk is dat de vlaggenschepen van 2022 nog steeds een inkeping hebben.

