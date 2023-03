iPhone 14-hoesjes krijgen binnenkort nieuwe kleuren

Net als vorig jaar komt Apple met kersverse hoesjes voor de iPhone. Dit worden de nieuwe kleuren van de volgende reeks iPhone 14-hoesjes!

Dit zijn de nieuwe kleuren van de iPhone 14-hoesjes

Vrijwel elk jaar brengt Apple een aantal hoesjes met nieuwe kleuren uit. Ook dit jaar komen er een paar nieuwe bij. Dat zijn deze keer leren hoesjes in het oranje/bruin en in het paars. Tenminste, als we Majin Bu moeten geloven.

Apple Is expected to release 2 new colors for the spring collection of iPhone 14 leather cases pic.twitter.com/3xd09MUd7c — Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 5, 2023

Twittter-gebruiker Majin Bu is zeker geen onbekende wanneer het aankomt op Apple-geruchten. Zo deelde hij iPhone 14-hoesjes nog voordat het nieuwe toestel was aangekondigd.

In een van zijn nieuwste tweets laat hij op twee foto’s de nieuwe kleuren zien. Op een derde foto is het verschil goed te zien tussen de oranje kleur die er nu al is en het nieuwe iPhone 14-hoesje met de bruin/oranje kleur.

Vorig jaar introduceerde Apple ook al nieuwe kleuren voor de iPhone 13-hoesjes (en Apple Watch-bandjes) op dinsdag 8 maart. Wanneer Apple dus van plan is om hetzelfde tijdschema nog een keer te gebruiken, moeten de hoesjes deze week nog aangekondigd worden.

Gele iPhone op komst?

Opvallend is dat (volgens Mac Otakara) Apple binnenkort een gele iPhone 14 en iPhone 14 Plus gaat lanceren. Momenteel zijn de toestellen alleen verkrijgbaar in het blauw, paars, zwart, wit en rood.

Vorig jaar rond deze tijd bracht Apple ook al een nieuwe kleur van de iPhone (13) uit. De iPhone 13 en iPhone 13 Pro kwam toen beschikbaar in de nieuwe kleur groen. De laatste keer dat je een (nieuwe) iPhone in het geel kon kopen was in 2019. Toen ging het om de iPhone 11.

iPhone 14 (Pro) kopen

Heb je nog geen iPhone 14 (Plus) of een iPhone 14 Pro (Max), maar ben je nog op zoek? Check dan in ieder geval onze iPhone 14-prijsvergelijker of iPhone 14 Pro-prijsvergelijker. Dan weet je zeker dat je de beste prijs te pakken hebt. En het mooie is: boven aan de pagina kun je ook op kleur sorteren!

