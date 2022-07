iPhone 14 hardware: welke chip zit erin (en wat kun je nog meer verwachten)?

Het is nog eventjes wachten, maar de iPhone 14 komt er in september toch echt aan. Maar welke chip en verbeteringen krijgt de nieuwe iPhone van Apple? iPhoned vertelt je welke hardware de iPhone 14 gaat krijgen!

iPhone 14 hardware: dit zijn de verwachtingen

Kijk jij ook al uit naar de iPhone 14? Wij ook! De opvolger van de iPhone 13 komt er gelukkig zo aan, maar Apple wilt er nog niets over kwijt. Er zijn echter al genoeg geruchten waardoor we al een behoorlijk aantal zaken weten over het nieuwe toestel.

1. iPhone 14 en iPhone 14 Pro krijgen verschillende chips

Het is opvallend, maar de iPhone 14 en iPhone 14 Max krijgen een andere chip dan de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Verschillende geruchten vertellen ons dat de iPhone 14 (Max) de A15-chip krijgt. Dit is de chip die je ook in de iPhone 13 vindt. De iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max krijgen iets andere hardware, namelijk de nieuwe A16-chip. Deze chip is overigens weer een stukje krachtiger dan de A15.

Toch denken we dat het niet heel erg veel uitmaakt dat de iPhone 14 geen A16-chip krijgt. De A15-chip is namelijk nog steeds razendsnel. Zelfs de A14-chip die je in de iPhone 12 vindt, kan nu nog prima mee en draait alle apps ontzettend vlot.

2. Meer werkgeheugen voor iPhone 14

Sinds de iPhone 11 Pro hebben de vlaggenschepen van Apple 6GB werkgeheugen (RAM) aan boord. Eind vorig jaar beweerde analist Jeff Pu van Haitong International Securities al dat de 6,1-inch en 6,7-inch iPhone 14 Pro 8GB RAM gaan krijgen. De iPhone 14 en iPhone 14 Max gaan dan naar 6GB.

Bovenstaand is echter niet zeker. Want volgens andere geruchten gaan alle iPhone 14-modellen 6GB RAM krijgen. Maar krijgen de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max sneller werkgeheugen.

3. De camera krijgt een flinke upgrade

De iPhone 14 krijgt nog meer nieuwe hardware. Volgens analist Ming-Chi Kuo krijgt de frontcamera van de iPhone 14 een flinke upgrade. De eerste aanpassing is autofocus, de huidige frontcamera heeft nog een vaste focus. Met een autofocus ben je straks nog scherper in beeld.

Een andere verandering is dat het diafragma beter wordt, van f/2.2 (iPhone 13) naar f/1.9. Hierdoor komt er straks meer licht binnen bij de camera en zien de foto’s die je in het donker maakt er weer een stukje beter uit.

De iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max krijgen nog meer upgrades. Volgens Kuo wordt de grootste upgrade voor de Pro-modellen een camera met 48 megapixels.

4. Geen notch (bij sommige modellen)

Misschien wel de grootste verandering in de hardware van de iPhone 14 Pro is het verdwijnen van de notch. De grote inkeping maakt plaats voor twee gaatjes. Ten minste, bij de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. Bij de iPhone 14 en de iPhone 14 Max pronkt de bekende notch waarschijnlijk nog steeds bovenaan het scherm.

iPhone 14 prijzen

Bij de prijzen gaat er dit jaar ook wat veranderen. Verschillende geruchten wijzen erop dat Apple de prijzen van de iPhone 14 Pro met minstens 100 dollar gaat verhogen. Dit zal dan in Nederland 100 euro worden.

Als dit gerucht inderdaad klopt, dan ga je zo’n 1259 euro betalen voor de 6,1-inch iPhone 14 Pro. Voor de grotere iPhone 14 Pro Max betaal je dan minstens 1359 euro. Uiteraard kan de prijs nog hoger uitvallen, waneer je voor een iPhone kiest met meer opslagruimte.

Kort samengevat zijn dit de verwachte iPhone 14 prijzen:

iPhone 14: 909 euro

iPhone 14 Max: 1009 euro

iPhone 14 Pro: 1259 euro

iPhone 14 Pro Max: 1359 euro

