‘iPhone 14 krijgt grotere accu dan voorganger’

De batterijduur van de iPhone 13 is al uitstekend, maar het kan natuurlijk áltijd beter. Volgens een nieuw gerucht krijgen de meeste iPhone 14-modellen een grotere accu dan hun voorgangers. De iPhone 14 Pro Max zou juist iets inleveren.

‘Grotere accu in iPhone 14’

Met de iPhone 13-serie maakte Apple een grote sprong in batterijduur. Alle modellen gaan uren langer mee dan hun voorgangers én vergelijkbare Android-smartphones. Dit jaar wordt het waarschijnlijk nog mooier. Volgens een nieuw gerucht van ShrimpApplePro, een bekende lekker, krijgen de meeste varianten van de iPhone 14 een grotere accu dan vorig jaar.

De ‘gewone’ iPhone 14 zou over een capaciteit van 3279 mAh beschikken. Dat is iets meer dan de 3227 mAh van de iPhone 13. In de iPhone 14 Pro zou een 3200 mAh-batterij zitten, terwijl dat in de iPhone 13 Pro nog 3095 mAh was. Het grootste model, de iPhone 14 Pro Max, zou opvallend genoeg juist een iets kleinere accu krijgen: 4323 mAh in plaats van de 4352 mAh die de iPhone 13 Pro Max aan boord heeft.

Het nieuwe design van de iPhone 14 Pro (Max)

Dan is er nog de iPhone 14 Max, een grotere versie van de ‘normale’ 14. Dit model is nieuw en heeft daarom geen directe voorganger. De accu heeft volgens het gerucht een capaciteit van 4325 mAh. Vrijwel hetzelfde als het Pro Max-model dus. Dat is ook wel logisch, aangezien beide varianten met een 6,7 inch-scherm precies even groot zijn. De iPhone 13 mini krijgt geen opvolger en kunnen we om die reden niet vergelijken.

De verschillen zijn nauwelijks noemenswaardig, maar toch verwachten we dat de iPhone 14 de beste accuduur ooit krijgt. De smartphones beschikken namelijk over een nieuwe 5G-chip. Die is kleiner en daarmee ook een stuk zuiniger dan het model in de iPhone 13. Zelfs als de capaciteit gelijk blijft, zou de batterij dus al langer mee moeten gaan.

Dit weten we al over de iPhone 14

Naast een (iets) grotere accu krijgen alle iPhone 14-varianten waarschijnlijk een veel betere selfiecamera met autofocus. Verder lijken de vernieuwingen voor de basismodellen tegen te vallen. Ze draaien waarschijnlijk op de ‘oude’ A15-chip uit de iPhone 13 en behouden het huidige ontwerp.

De iPhone 14 Pro en Pro Max maken wel wat sprongen vooruit. Zo krijgen ze naast een snellere A16-processor een nieuw design met twee gaatjes in het scherm in plaats van een notch. Ook beschikken ze waarschijnlijk over een verbeterde 48 megapixel-camera, die onder meer 8K-video mogelijk maakt.

