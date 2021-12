Gerucht: iPhone 14 heeft geen simkaartslot meer

Volgens een gerucht krijgt de iPhone 14 geen fysiek simkaartslot. In plaats daarvan kun je internetten en bellen via esim, een digitale simkaart.

‘Geen simkaartslot in iPhone 14-telefoons’

Dat meldt MacRumors. De Amerikaanse website kreeg documenten van een anonieme tipgever in handen.

In deze documenten, die er volgens MacRumors officieel uitzien, staat dat Apple vanaf september 2022 iPhones zonder fysiek simkaartslot gaat uitbrengen. In plaats daarvan moeten klanten internetten, bellen en sms’en via een elektronische simkaart (esim). Deze activeer je digitaal.

Verder staat in de documenten dat Apple vanaf volgend jaar begint met het uitfaseren van fysieke simkaarten. Volgens MacRumors wil het bedrijf iPhone 13-exemplaren met alleen esim aan Amerikaanse providers gaan verkopen. Hiermee wordt in het tweede kwartaal van 2022 begonnen. Het is niet bekend of Apple op dit vlak ook met Nederlandse providers samenwerkt.

Zijn de plannen versneld?

Eerder kwam er een gerucht naar buiten dat Apple vanaf de iPhone 15 Pro wil stoppen met fysieke simkaartsloten. Naar verwachting komt dit toestel in september 2023 uit. Indien de documenten van MacRumors legitiem zijn, lijkt het erop dat Apple de plannen een jaartje naar voren heeft gehaald.

Wij adviseren om de geruchten met een korreltje zout te nemen. Wel is het zo dat Apple al jaren bezig is met de overgang naar esim. De iPhone 13 is bijvoorbeeld het eerste toestel van de fabrikant dat met twee elektronische simkaarten overweg kan. Op die manier kun je dus zowel zakelijk als privé op één telefoon bereikbaar zijn, zonder dat je een fysiek simkaartje nodig hebt.

