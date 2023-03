Er is een nieuwe iPhone 14 (Plus) – en hij is knalgeel!

Het is zover: de iPhone 14 (Plus) is er nu in een nieuwe kleur! iPhoned vertelt je alles wat je moet weten over deze zomerse iPhone 14, in het geel.

iPhone 14 (Plus): nu in het geel

Na een verschillende geruchten is het dan zover. Apple heeft vanaf vandaag de iPhone 14 met een nieuw kleurtje gelanceerd. Wanneer je nu een iPhone 14 (Plus) koopt heb je dus ook de keuze uit een iPhone in het geel!

Naast de nieuwe kleur heeft Apple verder niets veranderd aan het toestel. De hardware is dus exact hetzelfde als bij de bestaande iPhone 14-modellen. Naast de nieuwe kleur is de iPhone 14 (Plus) ook verkrijgbaar in het blauw, paars, zwart, wit en rood. De iPhone 14 Pro-iPhones zijn overigens beschikbaar in het paars, goud, wit en zwart.

iPhone 14 (Plus) in het kort

De iPhone 14 in het geel ziet er dankzij de frisse kleur van buiten fonkelnieuw uit, maar de hardware aan de binnenkant is hetzelfde gebleven. Net als bij de iPhone 13 heeft de iPhone 14 een scherm van 6,1 inch. Daarnaast heeft het toestel ook de A15 Bionic-processor. Die chip ken je misschien nog wel van zijn voorganger (al is die chip nu ietwat sneller).

De belangrijkste vernieuwingen op een rij

Toch zijn er ook de nodige vernieuwingen bij de iPhone 14. Zo zijn de camera’s weer een stukje beter dan die van de iPhone 13, waardoor vooral bij weinig licht nog betere foto’s geschoten kunnen worden. Bovendien heeft de selfie-camera een groter diafragma (voor meer scherptediepte) en autofocus. Nieuw is ook de functie Ongelukdetectie, waarbij het toestel de hulpdiensten informeert wanneer je in een auto-ongeluk terecht bent gekomen.

De iPhone 14 Plus (nu dus ook in het geel) heeft vrijwel dezelfde specificaties als de reguliere iPhone 14, maar hij is alleen een stukje groter. Dit toestel heeft de afmetingen van een iPhone 14 Pro Max (dus een scherm van 6,7 inch). Daarnaast is de batterij van de iPhone 14 Plus ook een stuk groter. Dat is ook logisch, want het scherm is ook een wat groter.

De beste batterijduur

Apple zegt zelfs dat de nieuwe iPhone 14 Plus de beste batterijduur ooit van een standaard-iPhone heeft. Apple geeft de accuduur (onder andere) aan met het aantal uur dat je video’s kunt afspelen. Bij de reguliere iPhone 14 is dat 20 uur, met de iPhone 14 Plus kan je 26 uur vooruit.

Paarse en groene iPhone gingen al voor

Dit is niet de eerste keer dat Apple een nieuwe kleur heeft toegevoegd aan een line-up. Meestal gebeurd dit zo’n zes maanden nadat de eerste release is geweest. Vorig jaar (op 8 maart) kwam het bedrijf met groene tinten voor de iPhone 13 Pro (Max) en iPhone 13 (mini). In april 2021 kreeg de iPhone 12 en iPhone 12 mini een nieuwe paarse kleur.

iPhone 14 (Plus) geel kopen

Eind deze week kun je de gele iPhone 14 (Plus) vanaf 10 maart (14:00) pre-orderen. De nieuwe iPhone is dan op 14 maart daadwerkelijk te koop. Wees er wel snel bij, want in het verleden waren de nieuwe kleuren snel uitverkocht.

De nieuwe iPhone 14 (Plus) is bij Apple te koop en verschillende online winkels. Wij hebben alvast de shops voor je op een rij gezet waar je straks de nieuwe iPhone in het geel kunt kopen.

iPhone 14 los:

iPhone 14 abonnement:

Wil je meer weten over de iPhone 14 in het geel? En altijd op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!