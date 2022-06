‘iPhone 14 frontcamera krijgt grootste upgrade ooit’

Het is nog even wachten tot Apple de iPhone 14 officieel gaat aankondigen, maar er komen inmiddels steeds meer geruchten bij. Volgens een betrouwbare Apple-analist krijgt de iPhone 14 de grootste upgrade ooit voor de frontcamera.

iPhone 14: grootste upgrade ooit voor frontcamera

Betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo doet weer een duit in het zakje over de iPhone 14. Volgens de analist krijgt de frontcamera van de iPhone 14 de grootste upgrade ooit. Volgens Kuo krijgt de nieuwe camera onder andere autofocus. De huidige frontcamera heeft nog een vaste focus. Met een autofocus ben je straks nog scherper in beeld.

Er gaat echter nog meer veranderen. Het diafragma gaat omhoog van f/2.2 (iPhone 13) naar f/1.9. Hierdoor komt er straks meer licht binnen bij de camera en zien de foto’s die je in het donker maakt er weer een stukje beter uit. De autofocus en het verbeterde diafragma zorgen ervoor dat foto’s die je met de selfiecamera maakt ook meer diepte krijgen. Dit is natuurlijk ideaal voor portretfoto’s.

Meer camera-upgrades voor de iPhone 14 Pro

De aanpassingen aan de selfiecamera komen beschikbaar voor alle modellen van de iPhone 14. Maar de iPhone 14 Pro krijgt nog een paar extra upgrades bij. De grootste upgrade voor de iPhone 14 Pro is een camera met 48 megapixels. Dit heeft Kuo al een paar keer eerder naar buiten gebracht en dat is een stuk meer dan de iPhones van nu. Die hebben een sensor met 12 megapixels.

Vier modellen van de iPhone 14

Volgens geruchten verschijnen er dit jaar vier nieuwe iPhones. Er verandert wel iets bij de iPhone14-formaten. Er komt waarschijnlijk geen opvolger van de iPhone 13 mini. Nieuw is de iPhone 14 Max, wat eigenlijk een grotere reguliere iPhone 14 wordt. Daarnaast verschijnt er ook een iPhone 14 Pro en een iPhone 14 Pro Max.

Wil je meer nieuws over de iPhone 14? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.