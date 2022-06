Dit zijn de vier features die de iPhone 14 gaat krijgen

De iPhone 14 komt er (hopelijk) dit jaar aan. Maar welke nieuwe features gaat de iPhone 14 nou eigenlijk krijgen? iPhoned vertelt het je!

Vier features die de iPhone 14 gaat krijgen

Als het goed is kun je dit jaar nog de iPhone 14 kopen. Er doen inmiddels zoveel geruchten de ronde over het nieuwe toestel, dat je soms gewoon niet meer weet wat je kunt verwachten. Geen nood! Dit zijn de vier features die de iPhone 14 (vrijwel zeker) gaat krijgen.

1. Er komt geen iPhone 14 mini

Het is aan een kant wel jammer, maar er komt geen nieuwe iPhone mini meer. De nieuwe modellen van de iPhone 14 zullen bestaan uit de iPhone 14 Pro Max en de iPhone 14 Max, beide met een scherm van 6,7 inch. Daarnaast komt er een reguliere iPhone 14 en iPhone 14 Pro, beide met een 6,1 inch scherm.

Ben je toch op zoek naar een kleine iPhone? Dan moet je kiezen voor de iPhone 13 mini of de iPhone SE 2022. Beide zijn al een tijdje beschikbaar.

2. Uiterlijke verschillen tussen iPhone 14 en iPhone 14 Pro

Alle modellen van de iPhone 14 krijgen op het eerste gezicht de look en features van de iPhone 13. Toch gaat er wel wat veranderen, vooral bij de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Bij deze twee toestellen verdwijnt de notch. In plaats daarvan heeft Apple Face ID en de frontcamera in twee gaatjes gestopt.

De notch bij de iPhone 14 Max en de iPhone 14 blijft waarschijnlijk hetzelfde als bij de iPhone 13. Deze notch is overigens wel 30 procent kleiner dan die van de iPhone 12.

3. iPhone 14 blijft bij de A15-chip, iPhone 14 Pro krijgt A16

De iPhone 14 en de iPhone 14 Max houden de A15-chip die ook in de iPhone 13 zit. Het werkgeheugen krijgt echter wel een upgrade en gaat van 4GB naar 6 GB. De nieuwe chip (de A16) komt alleen in de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

Het is nog niet zeker of Apple misschien de naam van de A15-chip in de iPhone 14 gaat aanpassen, naar bijvoorbeeld A15X. Apple kan er ook voor kiezen om de iets krachtigere versie van de A15-chip uit de iPhone 13 Pro te gebruiken in de iPhone 14 en iPhone 14 Max.

De gpu van de reguliere iPhone 13 en iPhone 13 mini heeft net als bij de A14 Bionic-chip in de iPhone 12 vier kernen. Volgens Apple leveren ze 30 procent betere prestaties dan concurrerende smartphones. De A15 Bionic-chip van de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max heeft er een extra core bij. De vijf kernen zouden goed zijn voor 50 procent betere prestaties dan bij de concurrentie.

4. Grootste upgrade voor de frontcamera ooit

De selfiecamera krijgt de grootste upgrade sinds jaren. Volgens betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo worden de features van de frontcamera van de iPhone 14 flink onder handen genomen. De nieuwe camera krijgt onder andere autofocus, maar er gaat meer op de schop.

Autofocus en diafragma gaat omhoog

Het diafragma gaat omhoog van f/2.2 (iPhone 13) naar f/1.9. Hierdoor komt er straks meer licht binnen bij de camera en zien de foto’s die je in het donker maakt er weer een stukje beter uit. De autofocus en het verbeterde diafragma zorgen ervoor dat foto’s die je met de selfiecamera maakt ook meer diepte krijgen. Dit is natuurlijk ideaal voor portretfoto’s.

Daarnaast krijgt volgens Kuo de iPhone 14 Pro een sensor van 48 megapixel. Dit zou de camera straks meer functies kunnen geven. De reguliere iPhone 14 blijft op 12 megapixel hangen.

iPhone 14 release

Wanneer Apple de nieuwe iPhones van 2022 uitbrengt, is redelijk goed te voorspellen. Apple lanceert de nieuwe iPhones meestal in de maand september. Als we dan afgaan op de afgelopen jaren, dan wordt dit onze voorspelling van de iPhone 14 release.

iPhone 14 aankondiging: dinsdag 13 september 2022

iPhone 14 pre-order: vrijdag 16 september 2022

iPhone 14 release date: vrijdag 23 september 2022

