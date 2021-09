iPhone 14 krijgt mogelijk géén Face ID onder het scherm

De iPhone 13 (Pro) moet nog verschijnen, maar er wordt nu al uitgekeken naar de iPhone 14. Dit toestel lijkt een veel grotere upgrade te worden, al is het de vraag of de iPhone 14 Face ID onder het scherm krijgt.

iPhone 14: Face ID onder het scherm

Woensdagavond zette Apple-leaker Jon Prosser beelden van de vermeende iPhone 14 online. Daarin zien we een iPhone met een radicaal nieuw design. De inkeping aan de voorkant is verdwenen, waarin nu onder meer de selfiecamera zit. Die maakt plaats voor een gaatje in het scherm.

Wat zich ook in de inkeping bevindt, is techniek voor gezichtsherkenning: Face ID. Deze wil Apple bij de iPhone 14 Pro integreren in het scherm, meldt display-analist Ross Young. Dit zou gelden voor de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

De analist benadrukt echter dat Apple nog aan de techniek werkt; het kan nog steeds worden geschrapt. In deze situatie is het aannemelijk dat Apple terugkeert naar een iPhone mét notch. In dat geval zien we de iPhone zonder notch op z’n vroegst in 2023 verschijnen.

Of toch Touch ID?

Een andere uitweg is dat de iPhone 14 Touch ID onder het scherm krijgt. Dit scenario lijkt alleen minder waarschijnlijk, want in augustus meldde Mark Gurman van Bloomberg dat Apple meer investeert in Face ID. Apple zou liever de techniek voor gezichtsherkenning onder het scherm willen implementeren, dan terug te keren naar Touch ID.

Volgens Young is het ontwerp zonder notch er alleen voor de Pro-modellen, wat Apple-analist Ming-Chi Kuo eerder ook voorspelde. De basismodellen zullen de inkeping in 2022 dus waarschijnlijk blijven houden. Bij de iPhone 13 die Apple volgende week presenteert, verandert er overigens ook iets aan de inkeping. Die zou Apple een stuk kleiner maken. Meer veranderingen lees je in onze voorspellingen voor de iPhone 13.