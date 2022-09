Vanavond presenteert Apple de iPhone 14 (en nog veel meer)

Vanavond zijn alle ogen gericht op Cupertino. Om 19:00 uur Nederlandse tijd doet Apple meerdere productonthullingen, waaronder de nieuwe iPhone 14 (Pro). Dit zijn de producten die je vanavond kunt verwachten.

iPhone 14-event 7 september 2022

Het jaarlijkse ritueel van iPhone-onthullingen voltrekt zich dus vanavond. Dit keer zijn we aangekomen bij de iPhone 14-serie, die volgens geruchten een stuk spectaculairder verandert dan de iPhone 13 van vorig jaar. Dat geldt vooral voor de geavanceerde Pro-modellen.

Het september-event van Apple is tegenwoordig ook het moment waarop het bedrijf zijn nieuwste Apple Watch presenteert. Dit jaar zijn dat er zelfs maar liefst drie. Daarnaast komen er meer onthullingen. Dit zijn onze verwachtingen van het iPhone 14-event.

1. iPhone 14 Pro (Max)

De ster van de show wordt de iPhone 14 Pro (Max). Het nieuwe vlaggenschip van Apple krijgt grote nieuwe features, waaronder een 48-megapixelcamera. Het is de eerste iPhone die foto’s met deze resolutie kan schieten; tot nu toe ging de iPhone niet verder dan foto’s met 12 megapixels. Ook is zijn de iPhone 14 Pro-modellen in staat om video in 8K op te nemen.

Het design wordt ook fraaier, want de inkeping rond de selfiecamera verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt een ovale balk, waar naast de camera ook de techniek voor Face ID geïntegreerd is. Daarnaast krijgt de iPhone 14 Pro waarschijnlijk ondersteuning van always-on, waarbij het scherm ook in de sluimerstand informatie laat zien, zoals de tijd en widgets.

2. iPhone 14 (Plus)

Liefhebbers van een compacte iPhone hoeven niet te rekenen op een iPhone 14 mini. Het model van 5,4 inch verdwijnt, en daarvoor in de plaats komt een 6,7 inch iPhone 14 Plus. Die is daarmee net zo groot als de iPhone 14 Pro Max. De ‘gewone’ iPhone 14 heeft een schermdiagonaal van 6,1 inch; net als de reguliere iPhone 13 heeft.

Over de goedkopere iPhone 14 (Plus) is minder bekend. De cameralenzen worden opnieuw groter en beter, maar een 48-megapixelcamera komt er vermoedelijk niet. Ook het design lijkt vrijwel gelijk te zijn aan de iPhone 13 (mini) van vorig jaar. Gelukkig horen we vanavond al meer over de nieuwe features.

3. Apple Watch Series 8

Aan het design van de Apple Watch was in de afgelopen jaren weinig gesleuteld, maar de Apple Watch Series 8 lijkt een ietwat andere look te krijgen. Geruchten wijzen op Watch met een platter scherm. Ook nieuw is dat de smartwatch een extra sensor krijgt, die de lichaamstemperatuur meet.

4. Apple Watch Pro

Apple komt met een compleet nieuw Apple Watch-model, die mogelijk de Apple Watch Pro heet. De smartwatch heeft dezelfde functionaliteiten als de Series 8, maar het ontwerp is een stuk groter een robuuster. Daarmee lijkt Apple zich met de Watch te richten op een specifieke doelgroep: beoefenaars van extreme sporten.

5. Apple Watch SE

De instap-versie van de Apple Watch wordt opgefrist: de Apple Watch SE 2022. Het ontwerp blijft vermoedelijk in grote lijnen hetzelfde als bij de vorige SE. De belangrijkste verbetering is dat dit horloge een always-on scherm krijgt, zoals we dat al van de Apple Watch Series 5 en nieuwer kennen. Hiermee staat het scherm met de tijd altijd aan, dus ook als je je pols omlaag houdt.

6. AirPods Pro 2

Eindelijk komt hij er: een nieuwe versie van de AirPods Pro. De eerste zag op 30 oktober 2019 zijn levenslicht, dus het werd ook wel tijd voor een nieuwe versie. Volgens de laatste geruchten krijgen de oordopjes een bijgewerkte H2-chip voor een betere geluidskwaliteit en doen de AirPods Pro langer met een acculading.

Ook nieuw zijn de ingebouwde bewegingssensoren en het compactere design. Waarschijnlijk hebben de AirPods Pro 2 geen steeltjes meer, net zoals bij de Beats Studio Buds.

7. Releasedatum iOS 16

Vanavond horen we vermoedelijk de releasedatum van iOS 16. Het nieuwe iPhone-besturingssysteem werd al in juni aangekondigd en is in de afgelopen maanden getest. Doorgaans is de release van het nieuwe besturingssysteem ongeveer een week na het iPhone-event. Mogelijk kunnen we iOS 16 dus volgende week al op de iPhone installeren.

Apple-event live kijken

We verwachten dat Apple de bovenstaande producten aankondigt, maar mogelijk tovert het bedrijf nog een paar verrassingen uit de hoge hoed. Vanaf 19:00 uur is het event te zien via deze iPhone 14-event livestream. De presentatie zal tot ongeveer 20:30 uur duren.

Geen tijd om te kijken, maar wil je na afloop wel op de hoogte zijn van alle aankondigingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, want daarin praten we je na afloop uitgebreid bij.