‘Apple houdt iPhone 14-event op 7 september’

Goed nieuws: volgens de laatste geruchten is Apple van plan om het iPhone 14-event op 7 september te houden. Maar wij hebben zo onze twijfels …

iPhone 14-event: 7 september

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman gaat Apple op woensdag 7 een nieuw event houden. Dit event zal zich richten op de iPhone 14 en de Apple Watch Series 8.

Als Apple inderdaad op 7 september de iPhone 14 gaat onthullen, worden de officiële uitnodigingen meestal een week eerder verstuurd. Het zou zelfs mogelijk zijn dat de uitnodigingen dan al rond eind augustus komen.

Ook dit jaar wordt het weer een digitale presentatie. Misschien dat er een kleine groep journalisten aanwezig zijn, maar we verwachten geen grote aantallen. Apple is overigens al begonnen met het opnemen van het digitale iPhone 14-event.

Het iPhone 14-event is een week eerder dan wij verwachten. Doorgaans houdt Apple het grote iPhone-event op de tweede dinsdag van september. Dit zou betekenen dat het iPhone 14-event op 13 september eigenlijk op gaat plaatsvinden.

Dat Apple nu kiest voor een week eerder is opvallend, want dat is sinds de iPhone 7 (2016) niet meer gebeurd. Nog even geduld: eind augustus weten we zeker wanneer het iPhone 14-event in september gaat plaatsvinden.

iPhone 14 en Apple Watch

Apple zal tijdens dit event de iPhone 14 laten zien. Het bedrijf is van plan om vier modellen te introduceren: de iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Er komt (helaas) geen opvolger van de iPhone 13 mini.

Lees meer: zo komt de iPhone 14 Pro (Max) er met iOS 16 uit te zien

Er komen daarnaast drie nieuwe Apple Watches aan. De Apple Watch Series 8, een nieuwe Apple Watch SE en een extra stevige Apple Watch ‘Pro’. Volgens geruchten gaat deze stevige Apple Watch de titel ‘Explorer-editie’ krijgen.

Lees meer: 5x waarom de Apple Watch Series 8 in september de show gaat stelen

Nog een Apple-event in oktober

Gurman heeft eerder gezegd dat er daarna nog een event zal volgen. Dit event gaat ergens in oktober plaatsvinden. Hier komt volgens de journalist van Bloomberg een nieuwe iPad en de Mac line-up aan bod.

