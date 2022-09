Round-up iPhone 14-event: dit kondigde Apple allemaal aan

Het Apple-event van september is weer achter de rug. In deze round-up van het iPhone 14-event zetten we alle aankondigen nog even voor je op een rij!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Round-up iPhone 14-event: dit kondigde Apple aan

Apple ging met een sneltreinvaart door de aankondigingen heen. Zo liet Apple vier nieuw iPhones zien, drie nieuwe Apple Watches en de nieuwe AirPods Pro 2. In dit artikel kun je alles nog even rustig nalezen!

iPhone 14: geen mini, wel een Plus

Dit jaar krijgen we geen iPhone 14 mini, maar er is nu wel een iPhone 14 Plus. Dit is een iPhone 14 met de schermafmetingen van de iPhone 14 Pro Max. De iPhone 14 en iPhone 14 Plus hebben onder andere een betere camera gekregen en hebben nu crashdetectie.

Lees meer over de iPhone 14 (Plus)

iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max

De iPhone 14 Pro (Max) heeft een nieuwe 48-megapixelcamera. De notch (inkeping) is verdwenen en bestaat nu uit een soort ovale balk die Apple het ‘Dynamic Island’ noemt. Hierin heeft Apple allemaal toffe functies gestopt.

Lees alles over de iPhone 14 Pro (Max)

Apple Watch Series 8: tijd om te upgraden?

De Apple Watch Series 8 lijkt veel op zijn voorganger, de Apple Watch Series 7. Maar hij heeft een paar toffe nieuwe functies gekregen. De smartwatch kan bijvoorbeeld je lichaamstemperatuur opmeten en eventueel hulp inschakelen bij een auto-ongeluk.

Lees hier alles over de Apple Watch Series 8

Apple Watch Ultra: hét Apple-horloge voor sporters

Naast de Apple Watch Series 8 liet Apple ook een nieuwe smartwatch voor sporters zien. De Apple Watch Ultra is voor actievelingen op het lijf geschreven. Hij heeft een groter scherm, een extra sterke behuizing en een nieuwe zijknop. Jammer genoeg is hij wel behoorlijk duur …

Lees meer over de Apple Watch Ultra

Apple Watch SE 2022: nieuwe chip (en daarom wil je hem hebben)

Apple heeft tijdens het iPhone 14 event de nieuwste, goedkoopste Apple Watch SE 2022 officieel aangekondigd. Hij heeft dezelfde nieuwe chip (de S8) als de Apple Watch Series 8, maar is wel een stuk goedkoper.

Lees hier alles over de Apple Watch SE 2022

AirPods Pro 2: touch controls, nieuwe chip en betere ruisonderdrukking

De opvolger van de Apple AirPods Pro is er nu! De nieuwe oordopjes hebben ‘touch control’ waarmee je bijvoorbeeld het volume kunt aanpassen door over het steeltje te vegen. Daarnaast is de actieve ruisonderdrukking (active noise cancelling) een stuk beter geworden en heeft het oplaaddoosje een paar toffe functies erbij gekregen! Wat er nog meer nieuw is bij de AirPods Pro 2, lees je hieronder.

Lees meer over de AirPods Pro 2

Wat vond jij van het iPhone 14-event?

Dit was de round-up van het iPhone 14-event! Kijk jij het meeste uit naar de nieuwe iPhone 14? Of ben je meer geïnteresseerd in de AirPods Pro 2? Laat het ons weten in de comments!

Nieuwe Apple Watch winnen?

Wil jij ook de nieuwe Apple Watch winnen? In samenwerking met Amac geven we één exemplaar van de nieuwe Apple-smartwatch. Meedoen is gratis en heel makkelijk. Vul onderstaand formulier in én schrijf je in voor minimaal één van onze nieuwsbrieven om kans te maken.

Op de dag dat de nieuwe Apple Watch in Nederland verkrijgbaar is, maken we de willekeurig gekozen winnaar bekend. De Apple Watch-winactie loopt t/m 15 september 2022.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!