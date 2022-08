Officieel: Apple iPhone-event op 7 september – wat kun je verwachten?

Zet maar in je agenda: op 7 september wordt de iPhone 14 onthuld. Het evenement staat grotendeels in teken van de nieuwe iPhones, maar ook andere producten worden gepresenteerd.

Apple onthult iPhone 14 op 7 september

Eindelijk is het zover: Apple heeft de uitnodigingen voor het iPhone 14-event verstuurd! Het evenement vindt op 7 september om 19.00 uur Nederlandse tijd plaats en heeft de slogan ‘Far out’. Het is niet duidelijk hoe lang de presentatie duurt, maar meestal loopt Apple in een à twee uur door alle aankondigingen heen. De keynote is te volgen via een livestream op de website van Apple en YouTube.

Voor het eerst sinds drie jaar gaat het weer om een live keynote in het Steve Jobs Theater op de Apple Campus. De tijd van compleet vooraf opgenomen events is hiermee dus voorbij!

Het bedrijf uit Cupertino houdt de kaken altijd stijf op elkaar, maar we verwachten dat de keynote vooral in het teken staat van de iPhone 14. De opvolger van de iPhone 13 houdt de gemoederen al lange tijd bezig. We verwachten dit jaar wederom vier smartphones: de iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. De iPhone 13 mini krijgt hoogstwaarschijnlijk geen opvolger.

De nieuwe iPhones van 2022

De iPhone 14 en 14 Max zijn de ‘gewone’ iPhones van dit jaar. De standaard uitvoering krijgt naar verluidt een 6,1-inch scherm, een verbeterde versie van de A15 Bionic-chip en gaat macrofotografie ondersteunen. De iPhone 14 Max is nieuw en biedt hetzelfde, maar dan met een scherm van 6,7 inch.

De iPhone 14 Pro (6,1-inch) en 14 Pro Max (6,7-inch) worden specialer. Het lijkt erop dat de notch – de inkeping bovenaan het scherm – verdwijnt en plaatsmaakt voor twee gaten in het scherm. Hierin worden de frontcamera en sensors voor Face ID geplaatst. Verder krijgt de camera een dikke upgrade naar 48-megapixels, wat moet zorgen voor betere foto’s onder slechte lichtomstandigheden en bijzondere snufjes als astrofotografie. De uitnodiging (zie ook boven) doet hier al wel aan denken!

Wat kondigt Apple nog meer aan?

We noemen de keynote voor het gemak iPhone 14-event, maar het blijft niet alleen bij nieuwe iPhones. Volgens geruchten gaat het bedrijf ook de AirPods Pro 2 onthullen. De voorganger is inmiddels al drie jaar oud en toe aan een update. Volgens de laatste geruchten krijgen de dopjes ondersteuning voor lossless audio, evenals functies om je gezondheid in de gaten te houden.

Ook verwacht: de Apple Watch Series 8 en een Apple Watch Pro. Laatstgenoemde krijgt een robuustere behuizing (mogelijk uit Titanium), nog groter scherm en een batterij die nog langer meegaat. Het staat zo goed als vast dat deze nieuwe Apple-smartwatches tijdens de keynote worden onthuld. Ook wordt de releasedatum van iOS 16 bekendgemaakt.

Het team van iPhoned doet live verslag tijdens het iPhone 14-event.