iPhone 14: wat Elon Musk met de nieuwe iPhone te maken heeft

Miljardair Elon Musk heeft de auto opnieuw uitgevonden en wil toeristen de ruimte insturen. Maar wist je dat hij ook verantwoordelijk is voor een belangrijke iPhone 14-functie?

iPhone 14 en Elon Musk

Over precies een week – op woensdag 7 september – presenteert Apple de nieuwe iPhone 14. Vorige week verstuurde Apple daarvoor de uitnodiging. Daar zie je een nachtelijke hemel met sterren die samen het Apple-logo vormen. En het thema is ‘Far out’.

Het zijn aanwijzingen dat de iPhone 14 een functie krijgt die iets met de ruimte te maken heeft. En we weten al zo goed als zeker wat, want het gerucht gaat dat Apple een functie voor satellietcommunicatie toevoegt aan de iPhone 14 (Pro). De functie maakt het mogelijk om in noodsituaties óveral te bellen of sms’en – ook als je ver van de bewoonde wereld bent.

De uitnodiging voor het Apple-event

Satellietcommunicatie dankzij SpaceX

Dat Apple de functie kan toevoegen, is mede dankzij het SpaceX van Elon Musk. De satellieten van het ruimtebedrijf en Globalstar hebben een zeer goed netwerk gecreëerd in een lage baan om de aarde, waarmee de iPhone straks kan communiceren.

Vorige week maakte T-Mobile bekend dat het met SpaceX zal samenwerken om universele dekking te bieden. Hierbij wordt het mobiele netwerk van T-Mobile gecombineerd met de Starlink-satellieten van SpaceX. Tim Farrar – een expert in satellietcommunicatie – denkt dat T-Mobile hiermee vooruitloopt op de grote onthulling van Apple op 7 september.

Farrar suggereerde al eerder dat Apple samenwerkt met Globalstar om gratis ‘messaging’ via satellietverbinding aan te bieden. Hiermee wordt bellen en sms’en bedoeld. In de toekomst wordt het wellicht zelfs mogelijk om via satellieten spraakoproepen of foto’s te sturen, maar hiervoor zijn volgens Farrar nog extra investeringen nodig om dat te laten werken.

iPhone 14-lancering

Volgende week weten we al meer. Op woensdag 7 september om 19:00 uur (Nederlandse tijd) kondigt Apple de nieuwe iPhone 14-serie aan. Het gaat waarschijnlijk om vier iPhone 14-modellen. Daarnaast kondigt Apple nieuwe Apple Watches aan en wellicht horen we ook iets over een nieuwe iPad.

