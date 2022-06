iPhone 14 wordt duurste iPhone ooit (en er is meer slecht nieuws)

Met een 48-megapixelcamera en een design zónder notch wordt de iPhone 14 Pro een interessante upgrade. Helaas lijken we dieper in de buidel te moeten tasten, want de iPhone 14 wordt vermoedelijk de duurste iPhone-reeks tot nu toe.

iPhone 14: de duurste ooit

Volgens onze bronnen bij verschillende mobiele providers komt de productie van de iPhone 14 maar moeilijk op gang. Dit heeft onder meer te maken met de recente lockdowns in China, waar Apple zijn belangrijkste iPhone-fabrieken heeft staan. Meerdere productielijnen kwamen voor langere tijd stil te liggen.

Door de vertraging in de toeleveringsketen en de wereldwijde chiptekorten kan Apple minder iPhones produceren. Volgens de gerenommeerde Amerikaanse nieuwssite Bloomberg mikt Apple op 220 miljoen exemplaren in 2022, terwijl de tech-gigant er naar verwachting zo’n 240 miljoen kan verkopen. Die schaarste zorgt voor een hogere prijs van de iPhone 14.

Verwachte prijzen

Bovendien heeft ook Apple last van de ergste inflatie in decennia, waardoor iPhone-onderdelen duurder worden. Alles wijst dus op een prijsverhoging bij de nieuwe iPhone-modellen – en dat is alweer even geleden. De iPhone X uit 2017 kostte na de lancering 1159 euro. Dat is ook de prijs van de iPhone 13 Pro, nu de beste iPhone van het moment.

Wat de exacte iPhone 14-prijzen worden, is nog onduidelijk. Nu betaal je 909 euro om de 6,1-inch iPhone 13 in huis te halen. De 6,1-inch iPhone 14 gaat ongetwijfeld over de magische grens van 1000 euro heen. Bij de iPhone 14 Pro rekenen we op prijzen vanaf 1259 euro.

Naast de verwachte prijsverhogingen is er meer slecht nieuws, want de kans is groot dat de iPhone 14 later verschijnt dan verwacht. Traditioneel lanceert Apple zijn fonkelnieuwe toestellen in september, maar providers rekenen op een release in oktober of later.

MacBook Air werd al duurder

Dat een prijsverhoging waarschijnlijk is, blijkt ook uit de prijs van de nieuwe MacBook Air die Apple begin deze maand aankondigde. De nieuwe M2 MacBook Air kost 1519 euro, 400 (!) euro meer dan zijn voorganger. En terwijl oudere modellen doorgaans goedkoper worden na een opvolger, werd de M1 MacBook Air uit 2020 juist duurder: hij kost nu 1219 in plaats van 1119 euro.

