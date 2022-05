iPhone 14 wordt duurder om te maken (en dit is waarom)

De iPhone 14 wordt een stuk duurder om te maken. Dit komt omdat Apple wat aanpassingen gaat maken bij de front-camera van de nieuwe smartphone.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14 wordt duurder om te maken

Je moet nog tot september wachten voordat je de nieuwe iPhones te zien krijgt. Wat we echter nu al wel weten is dat de iPhone 14 duurder gaat worden om te maken. Apple is namelijk overgestapt naar LG Innotek om de camera aan de voorkant van de iPhone 14 te maken. Dit bedrijf uit Zuid-Korea gaat samen met het Japanse Sharp zorgen voor de fabricage.

Oorspronkelijk zou een Chinese fabrikant de camera maken, maar vanwege hoge kwaliteitseisen is Apple nu overgestapt. Daarnaast heeft Apple de camera ook als ‘hoogwaardig’ onderdeel bestempelt, waardoor de kwaliteitseisen hoger liggen.

Hierdoor gaat de camera aan de voorkant bijna drie keer zoveel kosten en wordt het dus voor Apple duurder om de iPhone 14 te maken. Of we dat in de uiteindelijke verkoopprijs ook terug gaan zien, is nog niet zeker (we hopen van niet).

Front-camera iPhone 14: autofocus en groter diafragma

Ook de betrouwbare Ming-Chi Kuo had al gezegd dat Apple wat ging veranderen aan de frontcamera van de iPhone 14. Zo krijgt de camera nu autofocus.

Kuo vertelde verder dat de iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max allemaal een verbeterde camera aan de voorkant gaan krijgen en een diafragma van ƒ/1.9. De frontcamera van de iPhone 13 (inclusief de iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max en de iPhone 13 mini) hebben een vaste focus en een diafragma van ƒ/2.2.

Een groter diafragma (met een lager getal) betekent dat er meer licht door de lens komt en op de sensor van de iPhone 14 terecht komt. Dit zorgt voor betere foto’s. Kuo vertelde verder dat de upgrade bij de frontcamera ook voor een beter diepte-effect in de portretmodus kan zorgen. De autofocus komt dan mooi van pas tijdens FaceTime en andere videogesprekken.

Vier nieuwe iPhones

Volgens geruchten verschijnen er dit jaar vier nieuwe modellen van de iPhone 14 en ze worden allemaal duurder om te maken. Er verandert ook iets bij de formaten, want een opvolger van de iPhone 13 mini komt er niet. De reguliere iPhones zijn de iPhone 14 en iPhone 14 Max, die weinig van hun voorganger lijken te verschillen.

Bij de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max gaat er meer veranderen. De notch verdwijnt (de zwarte balk bovenaan de iPhone) en maakt plaats voor twee gaatjes. Daarnaast introduceert Apple een imposante 48-megapixelcamera.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.