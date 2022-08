iPhone 14 wordt niet duurder (maar in Nederland juist wél)

Volgens geruchten gaat de iPhone 14 niet duurder worden, maar grote kans dat de prijs van de iPhone 14 in Nederland juist wél stijgt. iPhoned legt uit waarom.

iPhone 14 niet duurder (maar wel in Nederland)

Het is nog even wachten, maar de iPhone 14 komt er in september aan. Apple wilt nog niet zo heel veel kwijt over de nieuwe iPhone, maar er komen steeds meer geruchten om een beeld van het nieuwe toestel te vormen.

Zo is er onlangs ook een nieuw gerucht over de prijs verschenen op een Koreaanse webblog. Volgens dit gerucht zal de iPhone 14 niet duurder worden, maar toch gaat de prijs in Nederland waarschijnlijk wél omhoog. Dat is vanwege de flinke inflatie en de sterke dollarprijs van de afgelopen tijd.

Het gerucht op het account ‘yeux1122’ heeft als bron een ‘grote Amerikaanse financiële instelling’. Dit account heeft al vaker geruchten naar buiten gebracht, waarvan sommige ook daadwerkelijk waar bleken te zijn. Toch is het belangrijk om dit gerucht wel met een korreltje zout te nemen.

De prijs van de iPhone 14 zal dus iets hoger worden dan die van de iPhone 13. De iPhone 13 kost op dit moment nieuw bij Apple 909 euro. Dit is het instapmodel met 128 GB opslag. We verwachten dat de iPhone 14-prijzen dan beginnen bij 959 euro. Houd er wel rekening mee dat je voor meer opslag nog meer op tafel moet leggen.

iPhone 14-release

Ondanks de hogere prijs, wordt de iPhone 14 een geweldige smartphone. Traditiegetrouw kondigt Apple de nieuwe iPhones in september aan, meestal in de tweede of derde week van de maand.

De vrijdag na de aankondiging zijn de nieuwe iPhones vrijwel altijd te pre-orderen. Een week later worden dan de eerste modellen geleverd en liggen ze in de winkels. Als we afgaan op de afgelopen jaren, kun je de iPhone 14 dan op 23 september echt kopen.

iPhone 14 aankondiging: dinsdag 13 september 2022

iPhone 14 pre-order: vrijdag 16 september 2022

iPhone 14 release date: vrijdag 23 september 2022

