Video laat iPhone 14 (Pro)-dummy zien: dit is Apple’s nieuwe vlaggenschip

Nadat we verschillende concepten en computerrenders hebben gezien, wordt het tijd voor het echte werk. Een iPhone 14-dummy laat Apple’s nieuwe smartphone nu al zien.

Video van iPhone 14-dummy: Apple’s nieuwe vlaggenschip

In een nieuwe video van MacRumors is een levensechte dummy van de iPhone 14 te bewonderen. Daarnaast is er ook een dummy van de iPhone 14 Pro hier en daar te spotten. Eerder dit jaar waren er al gelekte schermpanelen van de iPhone 14-modellen te zien, maar nu krijgen we eindelijk het totale plaatje in beeld. Bekijk de video hieronder!

Het lijkt erop dat Apple ook dit jaar weer voor hetzelfde design heeft gekozen bij de iPhone 14-modellen. Als je goed kijkt, zie je wel dat op de achterkant het camera-eiland wat groter wordt. De iPhone 14 Pro en 14 Pro Max krijgen vermoedelijk een nieuwe 48 megapixel-camera met een veel grotere sensor. Daardoor maak je scherpere foto’s, ook bij weinig licht, en wordt 8K-video mogelijk.

De grootste verandering is het verdwijnen van de notch bij de iPhone 14 Pro (en de iPhone 14 Pro Max). Dit is ook in de video van de iPhone 14 dummy (net) te zien. In plaats daarvan heeft Apple Face ID en de frontcamera in twee gaatjes gestopt.

Dit weten we al over nieuwe iPhone

De iPhone 14 en iPhone 14 Pro krijgen wederom een 6,1 inch-scherm en de iPhone 14 Max en iPhone 14 Pro Max beschikken over een 6,7 inch-display. De smartphones worden duurder dan hun voorgangers en beide Pro-modellen draaien op een snellere A16-chip.

En de gewone iPhone 14 en het nieuwe iPhone 14 Max-model dan? Deze toestellen krijgen naar verluidt de A15-chip die al in de iPhone 13 zit. Ook behouden de instappers hun notch.

Ook komen er waarschijnlijk nieuwe kleuren aan. Vooral het Pro-model lijkt een heel opvallende kleur te krijgen. Er is namelijk sprake van een paarse variant. De paarse modellen zouden een speciale coating hebben die er afhankelijk van het licht steeds iets anders uitziet.

Ook komen er waarschijnlijk nieuwe kleuren aan. Vooral het Pro-model lijkt een heel opvallende kleur te krijgen. Er is namelijk sprake van een paarse variant. De paarse modellen zouden een speciale coating hebben die er afhankelijk van het licht steeds iets anders uitziet.