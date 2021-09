‘iPhone 14 krijgt compleet nieuw design: nieuwe look, zonder notch’

De iPhone 13 is een uitstekende smartphone, maar qua uiterlijk vrijwel identiek aan de iPhone 12. Volgens Gurman krijgt de iPhone 14 echter een compleet nieuw design.

Compleet nieuw design iPhone 14

Dat zegt Mark Gurman in zijn laatste Power On-nieuwsbrief. De kleine upgrades die de iPhone 13 dit jaar heeft gekregen, betekent dat Apple op de achtergrond bezig is met grotere veranderingen. Daarnaast verwacht hij nieuwe instap- en Pro-modellen.

iPhone 14 design: geen notch

Dit is niet de eerste keer dat er geruchten over een nieuw design van de iPhone 14 opduiken. Ming-Chi Kuo heeft al eerder gezegd dat Apple de notch (de inkeping bovenaan het scherm) waarschijnlijk laat vallen op de iPhone. Kuo noemt het nieuwe design een ‘punch-hole’, dat vergelijkbaar is met het kleine cameragaatje dat je op veel Android-toestellen ziet.

Touch ID onder het scherm

Volgens Ming-Chi Kuo is Apple achter de schermen ook bezig met het ontwikkelen van Touch ID onder het scherm. Het is echter niet zeker of dat al voor 2022 in de planning staat. Kuo zei onlangs dat dit onderdeel wordt van de 2023 iPhone. Hij liet ook vallen dat Apple in 2024 een ‘foldable’ (opvouwbare) iPhone in de planning heeft.

Exit iPhone mini

Volgens de geruchten stopt Apple met de mini en zal de iPhone 13 mini de laatste zijn van dit kleine toestel. De focus zal daarentegen liggen op de nieuwe ‘iPhone 14 Max’. Dit betekent dat de nieuwe line-up bestaat uit een standaard iPhone, een iPhone Max en twee iPhone Pro-toestellen.

