Hoe zit het nou toch met de chips in de iPhone 14-serie?

Al die verschillende nieuwsberichten over de chips in de iPhone 14-serie kunnen verwarrend zijn. Krijgt de reguliere iPhone 14 echt een ‘oude’ A15-chip en wat zijn daar de gevolgen van?

iPhone 14 en iPhone 14 Pro krijgen verschillende chips

Ja, je leest het goed. Alle geruchten duiden erop dat de iPhone 14 een oudere chip krijgt dan de iPhone 14 Pro, namelijk de A15. Deze vinden we ook in de huidige iPhone 13 en 13 Pro. De iPhone 14 Pro beschikt over een vernieuwde A16-chip, die naar verwachting weer een stukje krachtiger is. Dit zou de eerste keer zijn in de geschiedenis van de iPhone dat Apple een nieuw model met een verouderde chip lanceert.

Dat klinkt natuurlijk als een fikse tegenvaller, maar in de praktijk valt het waarschijnlijk wel mee. De A15-chip is namelijk al razendsnel. De iPhone 13 hapert nooit, apps laden in no-time en het toestel vliegt door het bewerken van foto’s en video’s heen. Datzelfde geldt ook voor de A14-chip in de iPhone 12 en zelfs de A13 in de iPhone 11 draait nog als een zonnetje.

A15-chip is overkill

Hoewel het krom voelt om een ouder chip in een gloednieuwe iPhone te stoppen, is dat anno 2022 eigenlijk niet zo’n groot probleem. De meeste mensen gebruiken hun smartphones voor social media, berichten, foto’s maken en hier en daar een spelletje. Hiervoor is de huidige A15-chip al behoorlijk overkill – laat staan de A16.

Voor de mensen die wél het krachtigste, snelste en meest energiezuinige toestel nodig hebben, is er de iPhone 14 Pro. Wij verwachten echter niet dat de A16-chip een gigantische upgrade is ten opzichte van de A15. Wie weet merk je er over drie á vier jaar meer van, maar met het huidige app-aanbod zijn de verschillen tussen beide chips waarschijnlijk nihil.

Meer over de iPhone 14

Alle iPhone 14-modellen krijgen naar verluidt een betere selfiecamera met autofocus. Ze gaan daarnaast langer mee, want de accu wordt weer een stukje groter. Verder lijken de vernieuwingen voor de reguliere iPhone 14 tegen te vallen. Naast zijn iets oudere chip – die we in dit artikel uitgebreid bespraken – behoudt het toestel ook nagenoeg hetzelfde ontwerp als dat van de iPhone 13.

De iPhone 14 Pro en 14 Pro Max krijgen wél een aantal grote vernieuwingen. Zo krijgen ze naast een A16-chip ook een nieuw ontwerp, met twee kleine gaatjes in het scherm voor de selfiecamera en Face ID-sensoren. De controversiele notch is dus verleden tijd. Ook wordt de camera aan de achterkant aanzienlijk beter. Deze krijgt een resolutie van 48 megapixel en ondersteunt het vastleggen van 8K-video’s.

Wil je meer nieuws over de iPhone 14? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.