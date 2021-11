‘iPhone 14 krijgt minder krachtige chip dan verwacht’

Eerder leek het erop dat de iPhone 14 een supermoderne chip op basis van een nieuw fabricageproces gaat krijgen. Maar volgens de laatste geruchten heeft chip-toeleverancier TSMC problemen met de productie ervan. iPhoned legt uit wat er aan de hand is.

iPhone 14 krijgt geen 3nm-chip

Apple probeert altijd de modernste chips in zijn telefoons en computers te stoppen. Hiervoor werkt het bedrijf samen met de Taiwanese chipmaker TSMC. Hoe modern (dus krachtig én energiezuinig) een processor is, wordt met name bepaald door het fabricageproces.

De A15-processor in de iPhone 13 wordt bijvoorbeeld vervaardigd met het 5 nanometer-proces, de vorige generatie maakten gebruikt van het 7nm-proces. Een beetje kort door de bocht: hoe kleiner het fabricageproces, des te sneller en energiezuiniger wordt een chip.

Voor de iPhone 14 wilde Apple eigenlijk al overschakelen naar het nieuwe 3nm-proces. Hierdoor zouden de toestellen van volgend jaar krachtiger en energiezuiniger worden, zonder dat de chips enorm moeten groeien. Maar nu gooien productieproblemen bij TSMC roet in het eten, aldus een rapport van The Information.

Hierdoor krijgt de iPhone 14 waarschijnlijk weer een 5nm-chip. Om de chip dan wel sneller te maken, moet die groter worden. En dat gaat eventueel ten koste van bijvoorbeeld de accu. Of de iPhone 14 moet in zijn geheel groter worden.

De relatie tussen TSMC en Apple

Apple is de grootste klant van de Taiwanese chipmaker TSMC en zal dat naar verwachting blijven. Vooral de overgang van Intel naar eigen processors in de Mac en de iPhone 13 zorgen momenteel voor grote bestellingen bij TSMC.

Het rapport zegt verder dat Apple een VIP-behandeling krijgt van TSMC. Dat bleek onder meer vorig jaar toen TSMC Apple na productieproblemen meer chips leverde zonder de totale prijs van het contract te verhogen. Naar verluidt plant TSMC ook een extra chipfabriek in de zuidelijke Taiwanese stad Kaohsiung, omdat het bedrijf van Tim Cook de voorkeur geeft aan deze locatie.

Maar ondanks de VIP-behandeling, lijkt de iPhone 14 dus wel te blijven hangen op een oudere chip-techniek. Wordt dus ongetwijfeld nog vervolgd.

Blijf op de hoogte van iPhone 14-nieuws

