Al onze verwachtingen rondom de iPhone 14-camera op een rijtje

Over minder dan vijf maanden kondigt Apple de iPhone 14 aan. Wij vertellen wat je van de camera van de iPhone 14-serie kunt verwachten.

De camera van de iPhone 14: dit verwachten we

Apple komt in september weer met een viertal gloednieuwe iPhones. Dit zijn naar verwachting de iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. We weten al het één en ander over de toestellen. Zo maken de Pro-varianten korte metten met de controversiële notch en krijgen de reguliere iPhone 14-smartphones dezelfde A15-chip als de iPhone 13.

Voor veel mensen is een goede camera dé reden om een nieuwe telefoon aan te schaffen. Ben je benieuwd naar onze verwachtingen omtrent de camera van de iPhone 14-serie? Lees dan snel verder!

iPhone 14 Pro krijgt 48 megapixel-sensor

De camera van de iPhone beschikt al sinds 2015 over een 12 megapixel-sensor. Dat betekent niet dat iPhone-camera’s sindsdien niet zijn verbeterd – integendeel, zelfs. Apple voerde namelijk gigantische verbeteringen door op het gebied van dynamisch bereik, detail en kleur. Het aantal megapixels van een camera zegt dus lang niet alles, maar is wel belangrijk.

Als de geruchten kloppen krijgt de nieuwe camera van de iPhone 14 Pro een resolutie van maar liefst 48 megapixel. Dat betekent dat het aantal megapixels verviervoudigd is ten opzichte van de iPhone 13 Pro. De kans is echter groot dat de foto’s zelf niet groter van formaat worden. Dat komt omdat Apple waarschijnlijk zal inzetten op pixel binning-technologie. Veel Android-smartphones maken hier ook gebruik van.

Met pixel binning worden meerdere kleine pixels samengevoegd tot één grote pixel. Hierdoor laten de pixels per samengevoegde pixel veel meer licht binnen. Dit zorgt voor meer details en heldere beelden. De uiteindelijke foto’s hebben dankzij de pixel binning-technologie waarschijnlijk nog steeds een resolutie van ongeveer 12 megapixel.

De reguliere iPhone 14-toestellen behouden naar verluidt dezelfde 12 megapixel-camera’s als de iPhone 13. Deze maken prachtige foto’s, dus zo’n ramp is dat niet. Voor de scherpste, meest heldere foto’s kun je echter beter voor een Pro-toestel kiezen.

Veel betere selfiecamera

Maak jij veel selfies of ben je een echte FaceTime-liefhebber? Dan hebben we goed nieuws, want ook de camera aan de voorkant van de iPhone 14 krijgt een grote upgrade. Volgens bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft de vernieuwde selfiecamera namelijk eindelijk ondersteuning voor autofocus. De selfiecamera’s van alle oudere iPhones hebben nog een zogeheten fixed focus, waardoor je niet handmatig kunt scherpstellen.

Ook krijgt de nieuwe selfiecamera een groter diafragma van f/1.9. Hierdoor laat de sensor veel meer licht binnen ten opzichte van de iPhone 13, die een selfiecamera met een diafragma van f/2.2 heeft. Selfies in slechte lichtomstandigheden zien er op de iPhone 14 naar verwachting dus een stuk beter uit.

Nieuwe camerafeatures, waaronder astrofotografie

Met vrijwel iedere nieuwe iPhone-release kondigt Apple ook een speciale camerafeature aan. Vorig jaar was dit de Filmmodus, een soort portretmodus voor video’s. Hiermee kunnen gebruikers van de iPhone 13 een mooie scherptediepte toevoegen aan hun video’s. De achtergrond wordt dan vaag, terwijl het onderwerp scherp in beeld blijft.

We verwachten dat ook de camera in de iPhone 14 een nieuwe feature met zich mee zal brengen. Er gaan nu al jaren geruchten over een iPhone met astrofotografie. Hiermee kunnen gebruikers de nachtelijke sterrenhemel vastleggen. Wie weet is de iPhone 14 eindelijk de iPhone die deze functie tot leven wekt.

Meer over de Apple iPhone 14

Apple kondigt naar alle waarschijnlijkheid in september de nieuwe iPhones aan. De fabrikant komt naar verwachting met de iPhone 14 en 14 Pro, die wederom een 6,1-inch scherm krijgen. Ook verwachten we een iPhone 14 Max en 14 Pro Max met een 6,7-inch scherm. Wat ontbreekt er in deze opstelling? Juist, de iPhone 14 mini. Die wordt vervangen door de 14 Max. Dat komt omdat de iPhone 13 mini erg slecht verkoopt.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste iPhone 14? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, download de gratis app en houd onze website in de gaten!