Kuo: iPhone 14 krijgt 48 megapixel-lens en cameragaatje

De iPhone 13-serie ligt nog niet in de winkels, maar de geruchtenmolen over de volgende generatie iPhones begint alweer op gang te komen. De iPhone 14 krijgt als we dit gerucht mogen geloven een aantal flinke camera-upgrades.

‘iPhone 14 krijgt notch-loos scherm’

De iPhone 14 krijgt een gaatje in het scherm voor de selfie-camera. Dat zegt bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo. Dankzij de komst van het cameragat krijgt de volgende iPhone geen beruchte notch meer. De kans is groot dat Apple tegen die tijd een manier heeft om de sensoren voor Face ID onder het scherm te verwerken.

Een andere oplossing is een terugkeer van Touch ID. Veel iPhone-gebruikers hopen al jaren op een wedergeboorte van Apples oude vertrouwde vingerafdrukscanner. Volgens Kuo moeten we daar echter nog even geduld voor hebben; volgens hem zien we Touch ID pas weer in 2023.

Haarscherpe foto’s en video’s

Naast het verdwijnen van de notch krijgt de iPhone 14 volgens Kuo ook een flinke camera-upgrade. Zo zou er een 48 megapixel-camera aan de achterkant van de volgende iPhone te vinden zijn. De iPhone-camera heeft sinds de komst van de iPhone 6S in 2015 een resolutie van 12 megapixels.

De resolutie van een camera is slechts een klein deel van het verhaal. Voor goede foto’s en video’s zijn een hele hoop zaken belangrijk. Apple heeft de afgelopen jaren op cameragebied dan ook zeker niet stil gezeten. Een hogere resolutie is echter waardevol voor gebruikers die hun kiekjes op groot formaat afdrukken.

Ook nieuwe iPhone SE en vouwbare iPhone op komst

Naast geruchten over de iPhone 14 praat de Apple-analist ook over een nieuwe iPhone SE. De iPhone SE is naast Apples goedkoopste iPhone ook de enige iPhone die nog steeds een thuisknop en Touch ID heeft. De volgende generatie krijgt volgens het gerucht een fris, nieuw ontwerp. Ook zal 5G-ondersteuning eindelijk aanwezig zijn.

In de herfst van 2024 zien we volgens Kuo de allereerste vouwbare iPhone. Het toestel krijgt volgens hem een 8 inch-scherm met een hoge resolutie. Geduld is een schone zaak, maar de redactie van iPhoned is erg benieuwd naar wat Apple voor de eerste vouwbare iPhone in petto heeft.

