Koop een iPhone 14 als je naar het buitenland gaat (en dit is waarom)

Wanneer je vaak naar het buitenland reist is het nu extra slim om een iPhone 14 mee te nemen. Maar waarom eigenlijk?

Vaak naar het buitenland: koop een iPhone 14

De iPhone 14-reeks heeft een aantal zeer handige functies die altijd van pas komen. Vooral de veiligheidsfeatures zijn ontzettend fijn en hebben het leven gered van menig iPhone 14-bezitter.

Vooral de SOS-noodmelding via de satelliet van de iPhone 14 weet in het buitenland regelmatig levens veilig te stellen. In Nederland werkt de functie ook, maar we geven toe: waarschijnlijk zul je deze functie niet snel nodig hebben in ons kikkerlandje.

Toch is het enorme handig feature om te hebben op je smartphone. Want iedereen gaat natuurlijk wel eens op vakantie naar het buitenland. En ga je een keer écht ver weg om te hiken? Of te kamperen? Dan is het natuurlijk helemaal een welkome aanvulling.

Wil je weten hoe de SOS-noodmelding via de satelliet op de iPhone 14 werkt? Lees dan onderstaand artikel nog even door!

Lees meer: SOS-noodmelding via satelliet nu ook in Nederland

Nu ook in Australië

Overigens: als Australië toevallig ook op je vakantielijstje staat is er dubbel goed nieuws. Want sinds kort is SOS-noodmelding via de satelliet ook daar beschikbaar. In dat soort landen is het sowieso altijd fijn om zekerheid te hebben. Niet alleen de locatie kan gevaarlijk zijn, ook voor sommige lokale dieren moet je daar behoorlijk oppassen. Uiteraard werken de andere functies als Ongelukdetectie ook daar gewoon.

iPhone 14 in het kort

De iPhone 14 heeft een scherm van 6,1 inch en de A15 Bionic-processor. Die chip ken je misschien nog wel van zijn voorganger, de iPhone 13 (al is die chip nu iets sneller). De camera van de iPhone 14 is weer een stukje beter dan de iPhone 13 (vooral bij weinig licht). Daarnaast heeft de selfie-camera een groter diafragma en autofocus.