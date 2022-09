iPhone 14 en 14 Pro (Max) nu te koop in Nederland: dit zijn de beste deals

Het is zover: vanaf vandaag zijn de iPhone 14 en de iPhone 14 Pro (Max) officieel te koop in Nederland. De voorverkoop startte een week geleden en nu liggen de toestellen dan eindelijk daadwerkelijk in de winkel.

iPhone 14 officieel te koop in Nederland

De nieuwe iPhone 14, de iPhone 14 Plus en de iPhone 14 Pro (Max) zijn op 7 september aangekondigd tijdens het iPhone 14-event. Sinds 9 september kun je ze bestellen. Vanaf vandaag zijn de iPhone 14 en de iPhone 14 Pro (Max) daadwerkelijk te koop in Nederland.

Heb je al een nieuwe iPhone besteld, dan is de kans groot dat je die vandaag ook ontvangt. Of dat werkelijk het geval is, hangt af van welke iPhone 14 je besteld hebt. De vraag naar de Pro-modellen is namelijk zo groot, dat de levering waarschijnlijk langer duurt. Op een ander model moet je dan sowieso wat langer wachten, de iPhone 14 Plus.

Twijfel je nog welke iPhone 14 je wilt en heb je daarom ook nog geen bestelling geplaatst? Dan geven we je nog even een klein overzichtje om je te helpen. Er zijn vier iPhone 14-modellen, met twee goedkopere en twee geavanceerdere versies. In de plaats van de ‘mini’ is er nu de iPhone 14 Plus die een scherm van 6,7 inch heeft. Die ligt dus als enige nog niet in de winkel. Dit zijn de modellen:

De iPhone 14 (Plus) is een solide update op de iPhone 13. Op alle vlakken lichtjes verbeterd, maar geen revolutionaire stappen. Hoe anders is dat bij de iPhone 14 Pro (Max), met het Dynamic Island en de 48-megapixel camera.

Heb je alle modellen nog even bekeken en je keuze gemaakt, kijk dan eens naar de webshops waar je terecht kunt voor de iPhone 14 in Nederland.

Meer over de nieuwe iPhones

Op iPhoned gaan we de komende dagen natuurlijk uitgebreid aan de slag met alle nieuwe iPhones. Houd de website daarom goed in de gaten voor onze reviews. Wil je zeker weten dat je niets mist, schrijf je dan vooral in voor onze nieuwsbrief!