‘iPhone 14 kan bellen en appen via satellieten’

Een nieuwe functie van de iPhone 14 moet zorgen dat je áltijd noodberichten kunt versturen – ook als er geen mobiele en wifi-netwerken beschikbaar zijn. Een nieuwe techniek waarbij de iPhone communiceert met satellieten maakt dit mogelijk.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14: bellen en appen via satellieten

Geruchten over het bellen en appen met een iPhone via satellieten zijn er eerder geweest. Afgelopen zomer – vlak voor de lancering van de iPhone 13 – werd gemeld dat het nieuwe vlaggenschip in geval van nood verbinding kan maken met satellietnetwerken.

Apple liet er niets over los tijdens het Apple-event, maar de betrouwbare analist Mark Gurman van Bloomberg meldde al dat de techniek voor de satellietcommunicatie waarschijnlijk al in de iPhone 13 zit, maar dat de functie pas in 2022 officieel wordt uitgerold.

In een nieuw artikel doet Gurman deze uitspraken opnieuw. Apple zou de functie voor het appen en bellen via satellieten dit jaar voor de iPhone willen uitbrengen. Wanneer precies, meldt hij niet. Mogelijk horen we hier meer over tijdens de WWDC in juni, wanneer Apple iOS 16 presenteert.

Gurman zegt ook niet welke iPhones het communiceren met satellieten ondersteunen. Ongetwijfeld gaat het om de nieuwe iPhone 14-serie, die Apple in september tijdens een event aankondigt. Maar mogelijk ondersteunen de iPhone 13 (mini) en iPhone 13 Pro (Max) de satellietcommunicatie ook al.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alleen voor noodgevallen

De satellietverbinding is een noodfunctie voor mensen die vast komen te zitten in afgelegen gebieden waar geen mobiel bereik is. Het is alleen mogelijk om contact te maken met hulpdiensten. Via de functie ‘Emergency Message via Satellite’ stuur je ze een tekstbericht in de Berichten-app. Die zijn dan grijs van kleur en mogen maar kort zijn.

Bellen kan ook en dit is bedoeld voor extreme noodgevallen. De functie is vergelijkbaar met SOS-noodmelding van de iPhone, maar werkt dan via satellieten. Als je belt wordt tijdens het gesprek je locatie naar de hulpdiensten gestuurd en worden je SOS-contactpersonen op de hoogte gebracht.

Blijf op de hoogte

De iPhone 14 Pro belooft overigens een spectaculaire upgrade te worden. De inkeping bovenaan het scherm verdwijnt eindelijk en er komt een imposante 48-megapixelcamera. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: