iPhone 14 Pro krijgt always-on scherm: zo ziet dat eruit

Dat de nieuwe iPhone 14 Pro een always-on display krijgt, is dankzij betrouwbare geruchten al een tijdje bekend. Nu weten we ook hoe Apple dit waarschijnlijk gaat vormgeven.

iPhone 14 Pro met always-on

Een always-on display is een scherm dat altijd aan staat. Je ziet dan voortdurend informatie, zonder dat het nodig is om de iPhone uit de sluimerstand te halen door op het scherm te tikken.

De iPhone 14 Pro moet nog verschijnen, maar we weten nu al wat er waarschijnlijk met het always-on scherm mogelijk is. Volgens Apple-insider Mark Gurman van Bloomberg biedt het always-on scherm ondersteuning voor de nieuwe vergrendelschermwidgets van iOS 16.

‘Net als de Apple Watch kan de iPhone 14 Pro widgets weergeven die het weer, kalenders, activiteiten en andere gegevens weergeven, terwijl het scherm op een lage helderheid en framesnelheid aan staat’, schrijft Gurman. ‘En er zal een instelling zijn die ervoor zorgt dat gevoelige gegevens niet op het vergendelscherm verschijnen, net zoals bij de Apple Watch.’

Widgets in iOS 16

Begin juni presenteerde Apple de vernieuwingen van iOS 16, dat naar verwachting in september voor iedereen te installeren is. Een van de grote veranderingen zijn dus de widgets die je op het toegangsscherm plaatst. Hoe de widgets eruitzien, zie je op het screenshot hieronder. Naast de widgets is het de verwachting dat het scherm ook altijd de tijd, datum en aantal notificaties weergeeft.

De widgets zien er opvallend eenvoudig en minimalistisch uit: ze zijn klein en wit. Ideaal dus voor een scherm dat altijd aan staat, aangezien ze relatief weinig energie verbruiken. Daarom lag het al voor de hand dat Apple de nieuwe widgets ook gebruikt voor het always-on scherm van de iPhone 14 Pro.

Om de always-on functionaliteit mogelijk te maken, krijgt de iPhone 14 Pro een verbeterd scherm. Dit scherm verlaagt de verversingssnelheid tot 1 Hz. Dit is één beeld per seconde. Zo kan het scherm altijd aan staan, zonder dat dit al te veel batterij kost. De Apple Watch heeft overigens al zo’n always-on scherm, waarbij het display in de sluimerstand eveneens slechts één keer per seconde ververst.

