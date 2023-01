iPhone 14 Pro always-on kost je maar liefst 20 procent van je batterij

Apple introduceerde bij de iPhone 14 Pro (Max) het always-on scherm, maar hoeveel van je batterijlading raak je kwijt aan deze nieuwe functie? Stiekem best wel veel.

iPhone 14 Pro batterijtest

De iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max zijn is de eerste telefoons van Apple met een always-on scherm. Met de nieuwe functie zie je altijd de tijd, de notificaties en de lockscreen-widgets van iOS 16 in beeld – ook als je telefoon in de slaapstand staat.

Apple heeft nergens informatie gegeven over het effect dat het always-on scherm heeft op de batterij van je iPhone 14 Pro (Max). Je kunt natuurlijk verwachten dat deze functie meer van je batterij vraagt, het scherm staat immers altijd aan.

Het YouTube-kanaal PhoneBuff heeft de verschillende instellingen van het always-on scherm vergeleken van de iPhone 14 Pro. Hoeveel batterij slurpt het always-on scherm daadwerkelijk?

Always-on scherm verbruikt tot 20 procent meer

PhoneBuff testte het always-on scherm in verschillende standen. Nu het in iOS 16.2 mogelijk is om het always-on scherm aan te passen, is het natuurlijk interessant om te kijken of de batterij sneller leeg gaat als je bijvoorbeeld een achtergrond aan hebt staan.

Uit de test van PhoneBuff blijkt dat de iPhone 14 Pro per uur 0,8 procent meer batterij verbruikt wanneer je het always-on scherm gebruikt met een achtergrond. Heb je geen achtergrond ingesteld? Dan wordt er per uur 0,6 procent meer batterij verbruikt. Er is dus nagenoeg geen verschil tussen het wel en niet instellen van een achtergrond bij het always-on scherm als het aankomt op het batterijverbruik.

Als je dit optelt verbruikt het always-on scherm dagelijks ongeveer 20 procent meer batterij dan wanneer je de functie niet aan hebt staan. Een behoorlijk percentage dus.

Always-on scherm verbruikt in realiteit minder batterij

Belangrijk om te benoemen is dat de iPhone 14 Pro bij de test de hele dag aan heeft gestaan. In praktijk gebeurt dit zelden, want je always-on scherm schakelt zich op bepaalde momenten zelfs automatisch uit. Zo staat het always-on scherm uit als de telefoon met het scherm omlaag ligt of als je de telefoon in je broekzak hebt zitten. Dit scheelt op een dag waarschijnlijk veel batterijverbruik.

Toch staat hierdoor wel vast dat het always-on scherm (behoorlijk wat) batterij kan verbruiken. Dit ga je vooral merken wanneer je iPhone 14 Pro (Max) weer wat ouder is en je batterijconditie is achteruitgegaan. Voorlopig is dat dus nog niet aan de orde. Wil je de nieuwe functie toch uitzetten? We legden eerder uit hoe je de always-on display uitschakelt.

