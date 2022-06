Opnieuw bevestigd: alleen de iPhone 14 Pro krijgt A16-chip

Apple levert de iPhone 14 Pro (Max) met een gloednieuwe A16-chip, maar de reguliere iPhone 14 niet. Dit gerucht hoorden we al eerder en is nu opnieuw bevestigd.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voor de snelste chip kies je een Pro

Apple brengt ieder jaar nieuwe iPhones uit. Tot nu toe had iedere nieuwe iPhone altijd een geüpdatete chip – ongeacht of het om een ‘reguliere’ of een Pro-iPhone ging. Daar komt dit jaar verandering in. De iPhone 14 behoudt namelijk de A15-chip, die we kennen van de iPhone 13 (Pro). Dat bevestigt bekende bron TrendForce. Ook Apple-analist Ming-Chi Kuo sluit zich hierbij aan.

De reden dat Apple de iPhone 14 geen chip-upgrade geeft, is niet bekend. Volgens de geruchten zijn de verschillen tussen de A15 en de A16 niet heel groot. Alle iPhone 13-gebruikers weten hoe razendsnel de A15 is en dat een snelheidsupgrade ook niet echt nodig is. Zelfs de iPhone 11 met een bijna drie jaar oude A13-chip vliegt nog door de meest grafisch intensieve apps.

Lees ook: ‘A16-chip in iPhone 14 Pro wordt niet veel sneller dan voorganger’

De kans is groot dat Apple de iPhone 14 Pro meer wil onderscheiden van de reguliere 14. De iPhone 13 en 13 Pro lijken – op het ProMotion-scherm en de zoomlens van de 13 Pro na – heel erg op elkaar. Wellicht wil Apple gebruikers meer redenen geven om voor een Pro-model te kiezen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de iPhone 14 Pro

De iPhone 14 Pro krijgt wederom een 6,1 inch-oled-scherm met ProMotion-technologie. Dat betekent dat het display zichzelf ververst met een maximale snelheid van 120Hz. Ook komt er weer een grotere iPhone 14 Pro Max, met een 6,7 inch-display. Ben je van plan er eentje aan te schaffen? Dan moet je diep in de buidel tasten, want beide iPhones worden duurder dan hun voorgangers.

Dat laatste geldt waarschijnlijk niet voor de gewone iPhone 14 en de nieuwe iPhone 14 Max. Deze smartphones lijken enorm veel op de huidige iPhone 13. Zo behouden de toestellen ook de bekende notch. Deze verdwijnt bij de Pro-modellen en wordt vervangen voor twee gaatjes in het scherm.

Wil je op de hoogte blijven van al het laatste iPhone-nieuws? Check dan regelmatig de iPhoned-website. Schrijf je ook even in voor onze nieuwsbrief en download de gratis app!