Gerucht: alle iPhone 14-modellen krijgen vloeiend 120Hz-scherm

De iPhone 13 moet nog verschijnen, maar toch komen er al geruchten voorbij over zijn opvolger. De iPhone 14 zou qua scherm namelijk een flinke upgrade worden. Alle modellen beschikken mogelijk over een vloeiend 120Hz ProMotion-display.

‘iPhone 14 modellen krijgen allemaal vloeiend scherm’

Zoals het er nu naar uitziet krijgen de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max een 120Hz ProMotion-scherm. Een dergelijk display kennen we van de iPad Pro en ververst 120 keer per seconde. Daardoor ziet scrollen door je sociale media of favoriete website er veel vloeiender uit. De goedkopere iPhone 13 en iPhone 13 mini moeten het naar verwachting doen met een ‘ouderwets’ 60Hz-scherm.

Daar zou volgend jaar weleens verandering in kunnen komen. MacRumors schrijft dat alle schermleveranciers van Apple in 2022 120Hz-displays kunnen produceren. De website speculeert daarom dat het bedrijf ook alle modellen van de iPhone 14 een dergelijk scherm zal geven.

We nemen deze berichtgeving met een korreltje zout, maar het is geen gekke gedachte. Apple stopt nieuwe technologie vaak eerst in zijn duurste smartphones. Later druppelen deze door naar de goedkopere modellen.

Volgens eerdere geruchten brengt Apple volgend jaar geen 5,4 inch-telefoon meer uit. De iPhone 12 mini is namelijk een flop. Er komen waarschijnlijk twee varianten van de iPhone 14 met een scherm van 6,1 en 6,7 inch. De iPhone 14 Pro krijgt ook twee modellen met dezelfde afmetingen. Wat de verschillen precies zullen zijn is onduidelijk. Mogelijk hebben de normale modellen nog steeds een notch, terwijl de Pro-varianten alleen een gaatje in het scherm krijgen voor de selfiecamera.

Dit denken we te weten over de iPhone 13

Voor we de iPhone 14 onder ogen krijgen, is het in september natuurlijk eerst tijd voor de iPhone 13-serie. We weten al behoorlijk veel over de nieuwe smartphones. Zo krijgt de iPhone 13 waarschijnlijk een kleinere notch, waardoor je meer scherm overhoudt. Ook beschikken de meeste modellen van de iPhone 13 over de snelste vorm van 5G. Wil je meer weten? In onderstaande video zetten we alle geruchten over de nieuwe iPhone voor je op een rijtje.

