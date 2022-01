Gerucht: ook ‘gewone’ iPhone 14 krijgt 120Hz ProMotion-scherm

Wie een soepel 120Hz-scherm wil, is momenteel aangewezen op de iPhone 13 Pro-modellen. Volgens een nieuw gerucht hoeven we dit jaar minder diep in de buidel te tasten. Alle varianten van de iPhone 14 zouden namelijk over ProMotion beschikken.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Apple brengt ProMotion naar alle iPhone 14-modellen’

Vorig jaar introduceerde Apple ProMotion op de iPhone 13 Pro en 13 Pro Max. De schermen hebben een verversingssnelheid van 120Hz. Daardoor ziet bijvoorbeeld scrollen door je sociale media er veel soepeler uit dan voorheen. Het enige nadeeltje: die Pro-modellen zijn behoorlijk aan de prijs.

Dit jaar betaal je mogelijk veel minder voor een dergelijk display. MacRumors heeft notities van analist Jeff Pu bemachtigd, waarin hij zijn verwachtingen voor de nieuwe iPhones deelt. Pu denkt dat alle varianten van de iPhone 14 over ProMotion beschikken. Dat is best goed voorstelbaar. Veel Android-smartphones die slechts een paar honderd euro kosten, hebben inmiddels ook zo’n soepel 120Hz-scherm. De iPhone kan dus eigenlijk niet achterblijven.

Het mogelijke, controversiële design van de iPhone 14 Pro

Verder verwacht Pu dat de iPhone 14-modellen allemaal 6GB werkgeheugen krijgen. De normale iPhone 13 en iPhone 13 mini hebben nu nog 4GB RAM.

Hoe de duurdere modellen zich dan gaan onderscheiden? We hebben de afgelopen week veel gelezen over het mogelijke, zeer controversiële design. De iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max krijgen in plaats van een notch mogelijk twee gaatjes in het scherm. Of je dat een vooruitgang vindt, is natuurlijk maar helemaal de vraag.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de iPhone 14

Naar verwachting neemt Apple in 2022 afscheid van de kleine 5,4 inch-iPhone. De gewone iPhone 14 verschijnt vermoedelijk in varianten met een 6,1 en een 6,7-inch-scherm. Ook de Pro-modellen krijgen deze afmetingen.

Volgens de geruchten gaat de prijs van de iPhone 14 dit jaar omhoog. Vooral de Pro-modellen worden mogelijk duurder. Je kunt er wel betere kiekjes mee maken. De iPhone 14 Pro krijgt waarschijnlijk namelijk een 48 megapixel-camera. Naast scherpere foto’s maakt de nieuwe sensor ook 8K-video mogelijk.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste iPhone-geruchten? Download dan de iPhoned-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Volg ons ook op Facebook en Instagram.

Lees het laatste nieuws over Apple: