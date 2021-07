Gerucht: iPhone 13 krijgt wifi 6e voor sneller en stabieler internet

Volgens een nieuw gerucht krijgt de iPhone 13 ondersteuning voor wifi 6e. Apples nieuwe telefoon moet hierdoor ietsjes sneller en stabieler internet hebben.

DigiTimes: iPhone 13 heeft wifi 6e

Het bericht is de wereld ingebracht door DigiTimes. De Taiwanese website schrijft bronnen te hebben die op de hoogte zijn van de nieuwe Apple-telefoon. Zij menen dat de iPhone 13 ondersteuning krijgt voor wifi 6e, een uitbreiding op het reeds bestaande wifi 6.

De voordelen van de nieuwere techniek liggen voor de hand. Met wifi 6e kun je sneller binnenshuis internetten. Ook de stabiliteit en reikwijdte van het signaal moeten erop vooruit gaan. Dat doet wifi 6e door een nieuwe bandbreedte toe te voegen: 6GHz. Om hiervan gebruik te kunnen maken moet je waarschijnlijk wel een nieuwe router aanschaffen. De meeste routers ondersteunen alleen 2,4 en 5GHz.

DigiTimes is meestal een twijfelachtige bron als het op nieuwe Apple-producten aankomt. De website heeft het soms bij het juiste eind, maar zit ook regelmatig verkeerd. Neem daarom een slag om de arm.

Wel denken wij dat het gerucht zomaar waar kan zijn. In 2019 bracht Apple de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max uit, die allemaal met wifi 6 overweg konden. De iPhone 12-serie, die vorig jaar uitkwam, kan dit natuurlijk ook.

Verwacht overigens niet teveel van wifi 6e. De nieuwe technologie is een verbetering ten opzichte van wifi 6, maar geen revolutie. De stap van wifi 5 naar wifi 6 was bijvoorbeeld veel groter.

iPhone 13 komt dit najaar

We verwachten de iPhone 13 in september. De opvolger van de iPhone 12 schijnt een beter scherm te krijgen, ongeveer hetzelfde design aan te houden en wederom in vier modellen komen. Ook qua prijs schijnt er weinig te veranderen. In onderstaande video spreken we alle iPhone 13-geruchten met je door.