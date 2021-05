Wensenlijst: 8 functies die de iPhone 13 écht moet hebben

Langzaam maar zeker kruipt september dichterbij en dat betekent voor Apple-liefhebbers maar één ding: de nieuwe iPhones komen eraan! In deze iPhone 13 wensenlijst laten we Apple weten welke nieuwe functies echt niet mogen ontbreken.

iPhone 13 wensenlijst: op deze verbeteringen hopen we

Met nog een paar maanden te gaan begint het net rondom de iPhone 13 zich te sluiten. De geruchten beginnen zich te herhalen en dus weten we al het een en ander over de nieuwe Apple-telefoons.

Een mens mag echter dromen, dus in dit artikel beperken we ons niet tot geruchten over de iPhone 13, maar geven we Apple publiekelijk ons wensenlijstje voor het nieuwe toestel door.

1. Kleinere notch en dunnere bezels

Sinds de iPhone X uit 2017 zien alle Apple-telefoons er ongeveer hetzelfde uit en het is tijd dat daar verandering in komt. Met name de notch mag wel eens onder handen genomen worden.

Deze door velen gehate inkeping – die nodig is voor de gezichtsherkenning – is sinds de iPhone van 2017 vrijwel identiek. Dat is zonde, want andere smartphones hebben wél stappen gemaakt en de scherminkeping kleiner gemaakt.

Nu we het toch over meer schermruimte hebben; hopelijk krijgt Apple het voor elkaar om de iPhone 13 smallere bezels te geven. Door de schermranden kleiner te maken krijg je meer displayruimte tot je beschikking, zonder dat de behuizing mee hoeft te groeien. Dat is pas een win-win.

2. Vloeiend scherm

Kijken we naar het scherm zelf, dan hopen we vooral dat de opvolger van de iPhone 12 een ProMotion-scherm krijgt. Zo’n display heeft een veel hogere ververssnelheid, waardoor animaties vloeiender ogen dan nu het geval is.

Dat zit zo. De iPhone 12 ververst 60 keer per seconde, terwijl een ProMotion-scherm dit 120 keer doet. Dit verschil merk je vooral tijdens het scrollen door menu’s en het bekijken van animaties. Apple heeft geen excuus om de iPhone 13 geen ProMotion-display te geven, want de iPad Pro heeft al zo’n ‘vloeiend’ scherm.

3. Always-on-display

Nu we één van de beste functies van de iPad gepakt hebben, gaan we even bij de Apple Watch shoppen. Wij hopen namelijk dat de iPhone 13 een always-on-display krijgt. Zoals de naam verraadt blijft zo’n schermpje altijd aanstaan, net als op de Apple Watch Series 6 het geval is.

Het praktisch voordeel van zo’n scherm is dat je altijd belangrijke informatie kunt aflezen, zonder dat je je telefoon hoeft te ontgrendelen. Je kunt bijvoorbeeld het weer, binnengekomen berichten en je activiteitenringen in een oogopslag van je iPhone-scherm aflezen.

4. Snelste versie van 5G

De iPhone 12 is de eerste Apple-smartphone met 5G, maar toch vissen Nederlanders gedeeltelijk achter het net. De versie die hier wordt verkocht, kan namelijk alleen met de lage- en middenfrequentie van het netwerk overweg.

In normale mensentaal betekent dit dat de snelste versie van 5G (op de hoogste frequentie) dus aan je neus voorbijgaat als je een iPhone 12 koopt. Laten we hopen dat 5G op de iPhone 13 met álle frequenties overweg kan. Dan ben je namelijk maximaal voorbereidt op de toekomst.

5. Terugkeer van Touch ID

Met uitzondering van de vernieuwde iPhone SE hebben de Apple-telefoons van afgelopen jaren geen Touch ID meer. De vingerafdrukscanner is sinds jaar en dag vervangen door Face ID, oftewel gezichtsherkenning.

Hoe vervelend dat kan zijn, hebben we afgelopen jaar wel gemerkt. Toen mondkapjes het straatbeeld begonnen te domineren, kwamen we erachter hoe lastig Face ID dan werkt. Sinds iOS 14.5, een update voor de iPhone-software, werkt de gezichtsontgrendeling overigens weer, mits je een Apple Watch draagt.

Laten we hopen dat Apple hiervan heeft geleerd en Touch ID naar de iPhone 13 brengt. Dit scheelt een hoop gedoe, bijvoorbeeld omdat lang niet iedereen een Apple Watch heeft.

De blauwdruk om Touch ID terug te brengen heeft het bedrijf al. De iPad Air van 2020 heeft bijvoorbeeld een vingerafdrukscanner in de aan-/uitknop verwerkt. Je ontgrendelt de tablet door je vinger even op de zijknop te leggen.

Een andere mogelijkheid is het verplaatsen van Touch ID naar de achterkant van de nieuwe iPhone. Sommige Android-telefoons hebben al eerder voor deze oplossing gekozen. Ook zou het kunnen dat de iPhone 13 Touch ID onder het scherm krijgt. Aangezien we dit gerucht al zo vaak gehoord hebben, durven we hier echter geen geld op in te zetten.

6. Lightning maakt plaats voor usb-c

Eén oplader voor je MacBook, iPad en iPhone: klinkt goed, toch? Apple hield jarenlang krampachtig vast aan haar eigen Lightning-opladers, maar geeft beetje bij beetje de touwtjes uit handen. Steeds meer Apple-producten kunnen overweg met usb-c, een veel breder gedragen standaard.

We hopen dat Apple deze lijn doortrekt naar de iPhone 13 en het nieuwe toestel een usb-c-aansluiting geeft. Op die manier kun je het toestel op vrijwel alle (rand)apparatuur aansluiten zonder dat je met koppelstukjes in de weer hoeft.

7. Omgekeerd opladen

Nu we het toch over opladen hebben, wat ons betreft is het de hoogste tijd dat de iPhone omgekeerd opladen krijgt. Met deze functie kun je andere spullen, zoals bijvoorbeeld je AirPods, van stroom voorzien door het doosje op de achterkant van je telefoon te leggen.

De toevoeging van omgekeerd opladen moet geen rocket science zijn, want een hoop Android-smartphones hebben de functie al.

8. Grotere batterij voor mini-model

Als we de geruchten mogen geloven krijgt de iPhone 12 mini wél een opvolger, maar valt daarna het doek en gaat Apple slechts ‘grote’ smartphones uitbrengen. Laten we daarom hopen dat de iPhone 13 mini een spetterend afscheid krijgt.

Wij willen vooral dat het toestel een grotere batterij krijgt. In onze iPhone 12 mini review waren we namelijk heel positief over de kleine, krachtige iPhone, maar de accu viel nogal tegen.

Vooruitblikken op de iPhone 13

Of Apple onze wensen gaat vervullen moet dit najaar blijken. Dan maakt het bedrijf de opvolgers voor de iPhone 12-serie bekend.

Bij iPhoned volgen we alle Apple-geruchten op de voet en daarom weten we al het een en ander over de iPhone 13. Op onderstaande toestelpagina’s praten we je helemaal bij over de ‘gewone’ nieuwe iPhone, de 13 mini en de twee Pro-modellen. Ben je meer van het kijken, check dan de video met iPhone 13 verwachtingen.

