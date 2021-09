Downloaden maar: de officiële iPhone 13-wallpapers

Bij nieuwe iPhones horen ook nieuwe wallpapers. In dit artikel zetten we de kleurrijke achtergronden van de iPhone 13 op een rijtje, zodat jij ze alvast kan gebruiken.

Dit zijn de iPhone 13 wallpapers

Bij iedere lancering van nieuwe iPhones kijken we stiekem uit naar de bijhorende wallpapers die Apple introduceert. Het bedrijf maakt stijlvolle en kleurrijke plaatjes en ook die van de iPhone 13 zijn wat ons betreft geslaagd. Hoewel we nog eventjes geduld moeten hebben op de release van de iPhone 13, zijn de wallpapers wel alvast te downloaden.

Door ze op je eigen iPhone (of andere smartphone) te zetten, krijg je alvast een voorproefje van de nieuwe toestellen. Hieronder vind je alle iPhone 13-wallpapers. Twee zijn er van de iPhone 13 Pro (Max), de andere vijf horen bij de reguliere iPhone 13 en iPhone 13 mini.

iPhone 13 achtegronden

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

iPhone 13 Pro achtergronden

→ Download de wallpaper via deze link

→ Download de wallpaper via deze link

Zo stel je de iPhone 13-wallpapers in

Houd de wallpaper die je wil gebruiken lang ingedrukt; Kies voor ‘Open in nieuw tabblad’; Houd in het nieuwe tabblad de afbeelding nogmaals lang ingedrukt; Kies ‘Voeg toe aan foto’s’.

Heb je de stappen hierboven doorlopen? Dan kun je de wallpapers instellen zoals je gewend bent. Ga simpelweg naar de Foto’s-app en druk bij het plaatje dat je wil instellen op het deel-icoontje. Vervolgens kun je kiezen voor ‘Gebruik als achtergrond’. Of je gaat simpelweg naar het Achtergronden-deel in de Instellingen-app om een nieuwe wallpaper te gebruiken.

Meer over de iPhone 13, 13 Pro en 13 mini

Tijdens een groots evenement op 14 september onthulde Apple de vier nieuwe iPhones voor 2021. Heb je de presentatie gemist of niet kunnen volgen? In de iPhone 13-event round-up zetten we alle aankondigingen op een rijtje, zodat je het rustig terug kan lezen.

De iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zijn vanaf aanstaande vrijdag (17 september) te pre-orderen in Nederland. Op 24 september vindt de officiële release plaats. Lees meer over alle iPhone 13 modellen en kleuren, en check het overzicht met alle pre-order data van de iPhone 13-telefoons.

Dit maandthema wordt gesponsord door Vodafone. Vodafone heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.