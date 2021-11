iPhone 13 is veel waardevaster dan iPhone 12 en iPhone 11

iPhones staan erom bekend dat ze erg waardevast zijn, veel meer dan bij Android-toestellen. Maar de iPhone 13 slaat alles, zo blijkt uit een onderzoek. Na twee maanden heeft de iPhone 13 bijna 50 procent minder waarde verloren dan de iPhone 12.

iPhone 13 veel waardevaster

SellCell keek naar de gegevens van meer dan 45 Amerikaanse bedrijven met een inruilservice (Trade In) voor iPhones. Dit geeft een goede indicatie van de waardevermindering. Hierbij werden de getallen van de iPhone 13-serie vergeleken met die van de iPhone 12 en iPhone 11.

Het onderzoek laat zien dat de iPhone 13 na twee maanden na de lancering veel beter zijn waarde behoudt dan eerdere iPhones. De iPhone 13-modellen werden gemiddeld met 25,5 procent afgeschreven. Ter vergelijking: de iPhone 11-serie verloor na twee maanden 44,6 procent van zijn waarde. Bij de iPhone 12 was dat 41 procent.

Bron: SellCell

Opvallend is dat er bij de iPhone 13 nauwelijks verschil is tussen de afschrijving na de eerste en tweede maand. Na de eerste maand was de waardevermindering 24,9 procent, na twee maanden maar ietsjes meer: 25,25 procent. Bij sommige iPhone 13 Pro-modellen werd de waarde in deze periode zelfs iets hoger, zoals je in de bovenstaande grafiek ziet.

Oorzaak

Dat de iPhone 13 zo waardevast is, heeft alles te maken met het wereldwijde chiptekort. Door de beperkte voorraad is het moeilijker om aan een iPhone 13 te komen, vooral bij de Pro-modellen. Hierdoor blijven de prijzen hoog en dat heeft dus ook invloed op de inruilwaarde van een iPhone.

De iPhone 13-prijzen blijven voorlopig dus hoog, zowel wat betreft de nieuwprijs als een refurbished iPhone. Het verschil met zijn voorganger is overigens klein, waardoor de iPhone 12 nog steeds een gewild toestel is. Zeker nu er interessante Black Friday deals voor de iPhone 12 zijn.

Meer over de iPhone 13