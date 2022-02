iPhone 13 vs Samsung Galaxy S22: wie wint de strijd om de troon?

Apple en Samsung heersen over de smartphonemarkt. Maar welke fabrikant maakt nu echt de allerbeste telefoon? In dit artikel zetten we de iPhone 13 en de Samsung Galaxy S22 naast elkaar.

iPhone 13 vs Samsung Galaxy S22

De iPhone 13 en de iPhone 13 Pro behoren tot de krachtigste en populairste smartphones van dit moment. Samsung heeft net haar nieuwste topmodellen aangekondigd: de Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra. Welke smartphones presteren het best?

1. Scherm: kleurrijk en vloeiend

Samsung staat bekend om haar fantastische smartphone-schermen. Het is dus geen verrassing dat de Galaxy S22-serie een uitstekende kijkervaring biedt. Wat je misschien niet wist, is dat Samsung en LG de schermen voor de iPhone produceren. De iPhone 13 heeft dus (in veel gevallen) een Samsung-scherm.

Dat betekent echter niet dat de schermen van de S22 en de iPhone 13 exact hetzelfde zijn. De iPhone 13 (mini) heeft namelijk een vrij ouderwets 60Hz-scherm. De goedkoopste versie van de S22 heeft echter al een vloeiend 120Hz-scherm. Apples Pro-iPhones hebben dit gelukkig ook, maar we vinden het jammer dat de reguliere iPhone 13 achterblijft.

Wil je een grote telefoon? Kies dan voor de Galaxy S22 Ultra of de iPhone 13 Pro Max. Het scherm van de Galaxy S22 Ultra is 6,8 inch en nét iets groter dan het 6,7 inch-scherm van de iPhone. De Samsung heeft geen notch zoals de iPhone, maar een zogenoemde holepunch. Dit is een klein gaatje in het scherm, dat minder in de weg zit dan de notch. Volgens meerdere geruchten krijgt de iPhone 14 ook een gaatje in het scherm.

De Galaxy S22 Ultra heeft een zogenoemd LTPO-scherm. Deze technologie schakelt tussen 1Hz en 120Hz. De iPhone schakelt ook tussen verschillende verversingssnelheden, maar gaat niet lager dan 10Hz. Het Samsung-display is dus een stukje energiezuiniger dan het iPhone-scherm.

2. Design

De Phone 13 Pro wordt gekenmerkt door zijn platte, glanzende roestvrijstalen randen. Op de matglazen achterkant van de Pro’s vinden we een drietal lenzen, dat menig grappenmaker vergelijkt met een inductieplaat. De reguliere 13 heeft twee lenzen en een achterkant van glanzend glas. Ook zijn de randen niet van roestvrijstaal, maar van aluminum.

De Galaxy S22 en S22 Plus lijken erg op hun voorgangers, de S21 en S21 Plus. Ze hebben een glazen achterkant van gemat glas, net als de iPhone 13 Pro. Hier vinden we een cameramodule die netjes is weggewerkt in de metalen rand van de smartphones. De S22 Ultra lijkt qua design meer op een Galaxy Note-smartphone. Dat komt door de hoekige vormen en de ingebouwde S Pen. Dit is een stylus die het maken van notities een stuk makkelijker maakt. De reguliere S22 en S22 Plus hebben geen S Pen.

De 13 Pro (Max) is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren: Grafiet, zilver, goud en Sierra Blue. De Galaxy S22 Ultra is ook verkrijgbaar in vier kleuren. Dit zijn wit, zwart, groen en Burgundy. De iPhone 13 is verkrijgbaar in het rood, roze, blauw, Sterrenlicht en Middernacht. De reguliere S22 en S22 Plus liggen in het wit, zwart, groen en roze in de winkels.

3. Snelheid en accuduur

Samsung en Apple maken allebei hun eigen chips. Apple weet ons ieder jaar weer te verbazen met de snelheid van haar A-chips. Ook de A15-chip in de iPhone 13 is in combinatie met 4GB aan werkgeheugen weer razendsnel. 4GB klinkt als weinig, maar iOS is hier goed voor geoptimaliseerd. De iPhone 13 Pro voelt vanwege het ProMotion-scherm en 6GB aan werkgeheugen nog iets sneller aan.

De Samsung Galaxy S22 komt met Samsungs nieuwste chip: de Exynos 2200. Deze chip is volgens de fabrikant ongeveer net zo krachtig als de Snapdragon 8 Gen 1. Volgens verschillende benchmarks is de A15 nét iets sneller, maar het scheelt weinig. Vanwege Apples software-optimalisatie hapert de iPhone echter nooit – Android wil je nog wel eens opzadelen met een vastloper.

De accu van de iPhone 13 Pro Max is een van de beste smartphone-accu’s ooit. Het toestel gaat met gemak een dag mee en met licht gebruik zelfs twee. Of de Galaxy S22 Ultra ook zo’n goede accuduur heeft, zal moeten blijken. Hiervoor hebben we het toestel nog niet grondig genoeg getest.

4. Camera’s

Samsung wint het op gebied van camerafuncties. Met name de Galaxy S22 Ultra heeft een cameramodule waar je u tegen zegt. Het toestel heeft maar liefst vier verschillende lenzen, waaronder een periscooplens. Hiermee kunnen gebruikers 10X optisch zoomen. Ook heeft de smartphone een 108 megapixel-hoofdlens voor haarscherpe foto’s en 8K-video’s.

De camera’s van de iPhone 13 Pro klinken op papier minder indrukwekkend, maar presteren in de praktijk fantastisch. Vooral de videokwaliteit van de iPhone is ongeëvenaard. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld filmen in ProRes, een format dat veel gebruikt wordt in de filmindustrie. Ook is er Cinematic Mode; een soort portretmodus voor video’s. De S22 heeft een soortgelijke functie, maar deze oogt minder gepolijst.

Hoofdlens iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro-nachtmodus Macromodus iPhone 13 Pro

De reguliere iPhone 13 heeft met twee camera’s een lens minder dan de Galaxy S22. De iPhone 13 mist namelijk een telelens, die de S22 wél heeft. De iPhone 13 Pro heeft wel een telelens, maar die mist dan weer de periscooplens van de S22 Ultra.

Uiteindelijk is camerakwalieit vrij subjectief. Zo vindt niet iedereen de heftige kleuren en het hoge contrast van Samsung-camera’s mooi. De iPhone-camera geeft foto’s een meer natuurgetrouwe toon. Houd je hier niet van? De iPhone 13 geeft gebruikers verschillende Fotografische Stijlen om uit te kiezen. Zo is er voor ieder wat wils.

5. Software

Android tegen iOS, dit gevecht is al jaren gaande. Beide besturingssystemen hebben hun eigen voor- en nadelen. Je leest dit artikel op iPhoned, dus onze voorkeur kun je waarschijnlijk wel raden. Dit is echter precies wat het is: een voorkeur. Het is lastig om te zeggen welk besturingssysteem nu écht beter is.

Samsung heeft Android verpakt in een eigen schil, genaamd One UI. De Galaxy S22-serie draait op Android 12 met de nieuwste versie van deze schil. Gebruikers kunnen de software met verschillende thema’s, lettertypes en kleurenpaletten helemaal eigen maken. iOS is daarentegen een stuk deftiger, want de software oogt strak en professioneel. Het is mogelijk om binnen iOS de app-iconen aan te passen, maar dit kost je een stuk meer moeite dan bij Android.

One UI

Heb jij al andere Apple-producten, zoals een MacBook of een iPad? Dan is het handig om voor de iPhone 13 te kiezen. Apple hecht veel waarde aan haar eigen ecosysteem – en dat merk je. Apple-producten werken naadloos samen. Features als AirDrop en iCloud Drive maken het leven een stukje makkelijker.

Ook Samsung werkt aan een eigen ecosysteem. Zo maakt de fabrikant naast Smartphones ook tablets, draadloze oortjes, laptops en zelfs koelkasten en wasmachines. Daarnaast werken Samsung-toestellen goed samen met Microsoft-computers.

Samsung heeft beloofd de Galaxy S22-serie van slechts vier nieuwe Android-versies te voorzien. De toestellen krijgen daar bovenop vijf jaar lang beveiligingsupdates. Apple staat bekend om haar geweldige software-ondersteuning. De bijna 7 jaar oude iPhone 6S uit 2015 draait bijvoorbeeld op iOS 15; de laatste versie van Apples mobiele besturingssysteem. Met een iPhone weet je zeker dat je de komende jaren nog vooruit kunt.

6. Prijzen

De iPhone 13 mini is het goedkoopste iPhone 13-model. Deze smartphone is daarnaast – zoals de naam al doet vermoeden – erg compact. Het scherm is slechts 5,4 inch groot. Als je dit te klein vindt, zul je voor een iPhone 13, 13 Pro of 13 Pro Max moeten gaan.

Apple iPhone 13 mini prijzen vergelijken Abonnement v.a. € 39,- p/m Met abo nnement Los nieuw v.a. € 744,- Los toestel

De iPhone 13 is met zijn 6,1 inch-scherm een stuk groter dan de 13 mini, maar net zo groot als de Samsung Galaxy S22. De smartphone voelt evengoed nog enigszins compact. Een voordeel ten opzichte van de mini is de accu: deze is groter en gaat dus een stuk langer mee.

Wil je meer camerafuncties en een chiquer ontwerp? Dan is de iPhone 13 Pro de smartphone voor jou. Met zijn roestvrijstalen randen en een matglazen achterkant lijkt de smartphone op een verfijnd juweel. Ook heeft de 13 Pro een extra telelens en een LiDAR-sensor op de achterkant.

Apple iPhone 13 Pro prijzen vergelijken Abonnement v.a. € 56,50 p/m Met abo nnement Los nieuw v.a. € 1.139,99 Los toestel

Vind je de iPhone 13 Pro aantrekkelijk, maar wil je het grootst mogelijke scherm? Dan is de iPhone 13 Pro Max jouw enige optie. De smartphone heeft een 6,7 inch-scherm en is daarmee de grootste iPhone die Apple ooit gemaakt heeft. De accu van de Pro Max gaat bij licht gebruik met gemak twee dagen mee.

De Samsung Galaxy S22 is te koop vanaf 849 euro. Hiervoor krijg je 128GB aan opslagruimte. Er is ook een variant met 256GB opslag, deze kost 899 euro. De Galaxy S22 Plus kost met 1049 euro een stuk meer dan de reguliere S22. Hiervoor krijg je opnieuw 128GB aan opslagruimte. Voor 256GB betaal je 1098 euro.

De Galaxy S22 Ultra is te koop in drie varianten: 128GB, 256GB en 512GB. Deze kosten respectievelijk 1249 euro, 1349 euro en 1449 euro.

iPhone 13 vs Samsung Galaxy S22: conclusie

Met de iPhone 13 en de Galaxy S22 hebben zowel Apple als Samsung een stel toptoestellen in handen. Ben jij op zoek naar een high-end smartphone, dan ben je met beide toestellen waarschijnlijk dik tevreden. De keuze tussen de twee toestellen komt dan ook vooral neer op persoonlijke voorkeur. Heb jij al veel andere Apple-producten in huis? Kies dan voor de iPhone, want dat bespaart je een hoop gedoe.

