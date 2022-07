iPhone 13 vs Nothing Phone (1): de belangrijkste verschillen

De Nothing Phone (1) en de iPhone 13 zijn twee veelbesproken toestellen, die allebei hun voor- en nadelen hebben. In dit iPhone 13 vs Nothing Phone (1)-artikel vind je de grootste verschillen tussen de twee populaire smartphones.

Dit zijn de grootste verschillen tussen de iPhone 13 en de Nothing Phone (1)

Het relatief jonge merk Nothing kondigde onlangs zijn eerste smartphone aan: de Nothing Phone (1). Rondom de aankondiging ontstond ongekend veel hype, dus de lat ligt hoog. In hoeverre meet het toestel zich met de iPhone 13, een van de populairste telefoons van dit moment? In dit Nothing Phone (1) vs iPhone 13-artikel zetten we de grootste verschillen onder elkaar.

1. iOS en Android: een wereld van verschil

Met stip het grootste verschil tussen de iPhone 13 en de Nothing Phone (1) is het besturingssysteem waarmee de toestellen werken. De iPhone 13 draait op Apples iOS 15 – vanaf september kunnen gebruikers iOS 16 dowloaden – waar de Nothing Phone (1) op Googles Android 12 draait. Natuurlijk zijn er overeenkomsten tussen beide systemen, maar de gebruikerservaring is toch wel heel anders.

iOS is een stuk meer ‘gesloten’ dan Android. Dat betekent dat je niet zo heel veel kunt aanpassen. Android geeft gebruikers de mogelijkheid om allerlei dingen aan te passen, van lettertypes tot aan kleurenthema’s. In het vergrendelscherm van iOS 16 is dit overigens ook mogelijk, maar hierop moeten we nog een paar maandjes geduld hebben.

Het nieuwe vergrendelscherm in iOS 16

De verschillende besturingssystemen zorgen er echter ook voor dat de toestellen in een ander ecosysteem thuishoren. Je kunt bijvoorbeeld geen Apple Watch gebruiken in combinatie met de Nothing Phone (1). Ook AirPods werken minder soepel en functies als AirDrop en het delen van wifi-wachtwoorden werken allemaal niet onderling. Ook zijn veel apps die voor de iPhone beschikbaar zijn niet downloadbaar met een Android-telefoon en andersom.

2. Snelheid: iPhone 13 blaast Nothing Phone (1) omver

De iPhone 13 draait op de A15-chip, een van de snelste mobiele processoren van dit moment. De Nothing Phone (1) is echter op de markt gezet als een midrange-toestel, met een Qualcomm Snapdragon 778G Plus-chip onder de motorkap. Met deze chip kun je prima internetten, TikTokken en een beetje gamen – maar het is ook zeker geen snelheidsmonster. De iPhone 13 is echt een stuk krachtiger.

Een punt waarop de Nothing Phone (1) het qua specificaties wél wint van de iPhone 13, is het scherm. De Phone (1) heeft namelijk een 120Hz-scherm, waardoor animaties veel vloeiender ogen dan op het 60Hz-scherm van de iPhone 13.

3. Ontwerp: Nothing verdient originaliteitsprijs

De iPhone 13 en de Nothing Phone (1) lijken in essentie behoorlijk op elkaar. Zo hebben beide toestellen een platte aluminium zijkant, met soortgelijke knoppen en antennebandjes. Het glazen achterkantje van de toestellen is glanzend – maar bij de Nothing Phone (1) is het materiaal gedeeltelijk transparant. Hierdoor zie je een aantal interne onderdelen van de telefoon.

Ook heeft de Nothing Phone (1) de ‘Glyph-interface’. Dit is een fancy naam voor 900 witte led-lampjes op de achterkant, verwerkt in een aantal strips. Deze stel je bijvoorbeeld in bij bepaalde ringtones of contactpersonen, of gebruik je als cameralicht tijdens het fotograferen. Ook check je met de lichtstrips gemakkelijk de oplaadstatus als het toestel aan de lader hangt. Het is een opvallende feature die geen enkele andere smartphone op dit moment biedt.

4. Camera’s schieten vergelijkbare plaatjes

Veel mensen vinden de camera’s van een smartphone enorm belangrijk. Dat is ook niet gek, want het vastleggen van mooie momenten – en deze vervolgens delen met de wereld – is natuurlijk erg leuk. De iPhone 13 staat bekend om zijn geweldige camera’s. Het toestel wordt op foto- en video-gebied regelmatig de lucht in geprezen.

Het is nog te vroeg om te zeggen hoe de camera’s van de Nothing Phone (1) presteren; daarvoor hebben we het toestel nog niet lang genoeg getest. Gezien de midrange-specificaties van de Phone (1) mag je er echter vanuit gaan dat de iPhone-camera’s een stukje beter zijn. Bij zowel de iPhone 13 als de Nothing Phone (1) vinden we twee camera’s aan de achterkant. Dit zijn een reguliere lens en een ultragroothoeklens.

5. Prijs en verkrijgbaarheid

De Nothing Phone (1) kost met ‘slechts’ 469 euro een stuk minder dan de iPhone 13, die rechtstreeks via Apple vanaf 909 euro te koop is. Beide toestellen hebben 128GB aan opslagruimte. Op sommige plekken kost de iPhone 13 al wat minder dan de prijs die Apple zelf vraagt – maar de Nothing Phone (1) blijft een stuk goedkoper.

