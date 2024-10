iPhone 13 vs iPhone 16: hoe groot is het verschil in de camera?

Apple heeft de camera bij de iPhone 16 weer verbeterd, maar hoe groot is het verschil tussen de iPhone 13 en de iPhone 16? Wij zetten de camerafuncties voor je onder elkaar!

iPhone 13 vs iPhone 16

Het is alweer drie jaar geleden dat Apple de iPhone 13 heeft uitgebracht. De iPhone heeft een verbeterde beeldstabilisatie en aangepast camera-eiland in vergelijking met de iPhone 12. Zo zijn de lenzen bij de iPhone 13 diagonaal van elkaar geplaatst. Bij de iPhone 16 heeft Apple deze verandering weer teruggedraaid, daar staan de lenzen juist recht onder elkaar. Wat zijn verder de verschillen tussen de camera’s van de iPhone 13 en iPhone 16 (Plus)?

Bekijk hier onze video met de cameravergelijking tussen de iPhone 13 en iPhone 16 Plus!

1. Verbeterde hoofdcamera

Het belangrijkste verschil zien we terug bij de hoofdcamera van de iPhone 13 en de iPhone 16. De iPhone 13 heeft een 12-megapixel hoofdcamera, bij de iPhone 16 is dat 48 megapixel. Apple’s nieuwste iPhone heeft dus een sterk verbeterde hoofdcamera, waardoor je foto’s en video’s veel scherper zijn. Beide toestellen beschikken over een 12-megapixel ultragroothoeklens, daar heeft Apple weinig veranderingen doorgevoerd.

Door de verbeterde camera maakt de iPhone 16 standaard foto’s met 24 megapixel, met de resolutieregelaar ingeschakeld is dat zelfs 48 megapixel. Bij de iPhone 13 is dat met standaard 12 megapixel een stuk lager. Dat zie je terug in de foto’s en video’s, want die hebben minder detail bij de iPhone 13. Door de nieuwe 48-megapixel hoofdcamera is het verschil dus groot tussen de iPhone 13 en iPhone 16.

iPhone 13. iPhone 16.

2. Vernieuwd camera-eiland

Bij de iPhone 16 heeft Apple weer voor diagonaal geplaatste camera’s gekozen, zoals we ook bij de iPhone 12 en eerder zagen. Dat heeft een aantal voordelen, maar die merk je waarschijnlijk niet direct. Met de iPhone 16 is het mogelijk om ruimtelijke foto’s en video’s op te nemen. Deze afbeeldingen en filmpjes kun je later met diepte terugkijken via de Apple Vision Pro of een andere VR-bril.

De iPhone 13 moet het zonder deze functies doen, maar die mis je vermoedelijk niet. Om de ruimtelijke foto’s en video’s te bekijken heb je een VR-bril of Vision Pro nodig, dat voor de meeste gebruikers niet vanzelfsprekend is. Verder heeft de nieuwe indeling van het camera-eiland geen voordelen, al neemt het wel minder ruimte in beslag. Let wel op, want door het aangepaste design passen hoesjes van de iPhone 13 niet op de iPhone 16.

3. Beter inzoomen

Zoom je regelmatig in met je iPhone? Dan ben je bij de iPhone 13 beperkt. Je kunt bij het toestel enkel tot 0,5 of 1x zoomen. Bij de iPhone 16 is het mogelijk om tot 2x optisch in te zoomen. Dat betekent dat je bij de nieuwste iPhone tot 2x kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Bij de iPhone 13 kan dat niet en worden afbeeldingen en video’s sneller korrelig als je de zoomfunctie gebruikt.

Zeker in combinatie met de verbeterde hoofdcamera gaat inzoomen veel beter bij de iPhone 16 in vergelijking met de iPhone 13. Voor de beste zoomfunctie kom je uit bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Met die toestellen kun je tot 5x optisch inzoomen, maar ze kosten ook veel meer geld. Voor de meeste gebruikers is de camera van de iPhone 16 meer dan genoeg, zeker als je de kwaliteit van de iPhone 13 gewend bent.

iPhone 13. iPhone 16.

4. Portretmodus en fotografische stijlen

Het maken van portretfoto’s is een populaire feature van de iPhone. Apple heeft de portretfoto’s verbeterd bij de iPhone 15 en iPhone 16, want deze toestellen leggen automatisch diepte vast. Zo kun je foto’s ook na het maken nog omzetten naar de portretmodus. Bij de iPhone 13 is dat niet mogelijk, daar moet je handmatig een portretfoto aantikken. De iPhone 16 geeft je hier dus meer opties in.

Daarnaast heeft Apple een reeks nieuwe fotografische stijlen geïntroduceerd. Dit nieuwe menu is alleen beschikbaar bij de iPhone 16, waardoor je veel meer mogelijkheden hebt bij het bewerken van foto’s. Dat is natuurlijk ook al mogelijk bij de iPhone 13, maar daar heb je minder opties. Ook handig: met de iPhone 16 kun je video’s gemakkelijker bewerken met Audiomix. Met die functie pas je de audiostijl aan, dat niet mogelijk is bij de iPhone 13.

5. Macrofoto’s en de cameraregelaar

Nieuw is dat je dit jaar met de reguliere iPhone macrofoto’s kunt maken, een functie die voorheen alleen weggelegd was voor de Pro-modellen. Foto’s in de macromodus zijn vooral geschikt als je een object van dichtbij fotografeert. Bij macrofoto’s worden veel meer details vastgelegd als je de camera dichtbij een voorwerp houdt. Het is ook mogelijk om video’s in macromodus te maken. Beide functies missen bij de iPhone 13.

Daarnaast is de iPhone 16 Apple’s eerste toestel met de cameraregelaar. Deze knop vinden we aan de zijkant terug van de iPhone en geeft toegang tot vrijwel alle camerafuncties. Met de regelaar open je de camera-app, maak je foto’s en video’s, zoom je in of uit, wissel je van effect en nog veel meer. Je hebt alle functies binnen handbereik met de cameraregelaar, dat handig is als je de Camera-app vaak gebruikt. Ook deze feature ontbreekt bij de iPhone 13.

iPhone 13. iPhone 16.

iPhone 16 kopen?

Heb je nog een iPhone 13? Dan is de overstap naar de iPhone 16 (Plus) het absoluut waard. Je krijgt er veel nieuwe camerafuncties voor terug, zo kun je verder optisch zoomen, macrofoto’s maken en zijn de foto’s (en video’s) van veel hogere kwaliteit. Het verschil tussen afbeeldingen en video’s die gemaakt zijn met de iPhone 13 en de iPhone 16 is duidelijk zichtbaar, waardoor de iPhone 16 een grote stap voorwaarts is als je nu nog een iPhone 13 hebt.

Ben je van plan om de iPhone 16 te kopen? Je betaalt nu € 949,- voor het toestel. Andere nieuwe functies bij de telefoon zijn de actieknop, het verbeterde scherm en de A18-chip met ondersteuning voor Apple Intelligence. Heb je liever een grotere telefoon? Dan is de iPhone 16 Plus de juiste keuze, die over dezelfde (camera)functies beschikt als de iPhone 16.