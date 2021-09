iPhone 13 vs iPhone 13 Pro: welke is geschikt voor jou?

Ga je een nieuwe iPhone kopen? Tof! De iPhone 13 en 13 Pro lijken behoorlijk op elkaar, dus daarom hebben we ze vergeleken. Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de twee.

iPhone 13 vs iPhone 13 Pro: 7 belangrijke verschillen

Op het eerste gezicht zijn de iPhone 13 en 13 Pro als twee druppels water. Beiden hebben een 6,1 inch-scherm, delen een design en worden aangedreven door dezelfde A15 Bionic-chip. Maar, er zijn wel degelijk verschillen.

Ben je van plan om dit jaar een nieuwe iPhone te kopen, maar weet je niet zo goed welke je moet kiezen? Dan is dit artikel je op het lijf geschreven. In deze iPhone 13 vs iPhone 13 Pro-vergelijking zetten we de toestellen tegenover elkaar.

Index: iPhone 13 vs iPhone 13 Pro Scherm Design Kleuren Hardware Accu Camera Prijs Conclusie

1. Scherm krijgt ProMotion

Een belangrijk verschil is het scherm. Nadat de ‘gewone’ en Pro-iPhone vorig jaar dichter naar elkaar kropen, nemen ze nu juist meer afstand. Het scherm van de iPhone 13 Pro (Max) heeft namelijk promotie gemaakt, terwijl het display van het instapmodel is blijven plakken.

De iPhone 13 Pro (Max) heeft een zogeheten ProMotion-scherm. Zo’n display ververst 120 keer per seconde, terwijl die van de iPhone 13 (mini) op 60 keer blijft steken. Wanneer je de twee naast elkaar legt, oogt het scherm van het instapmodel hierdoor wat langzamer. Het verschil in ververssnelheid merk je vooral tijdens het scrollen en tijdens het spelen van bepaalde games.

ProMotion is niet het enige schermverschil tussen de iPhone 13 en iPhone 13 Pro. Laatstgenoemde heeft namelijk ook een feller display. De iPhone 13 Pro (Max) heeft een maximale schermhelderheid van 1000 nits, 200 meer dan de iPhone 13 en iPhone 13 mini. Hierdoor kun je het schermpje van de beste iPhone ook aflezen in fel zonlicht.

2. Design: glossy, of mat?

Qua design is 2021 een tussenjaar voor de iPhone. Dat is ook best logisch, want vorig jaar ging het ontwerp flink op de schop. De iPhone 13 en iPhone 13 Pro zijn dan ook overduidelijk gebaseerd op hun directe voorgangers, de iPhone 12 en iPhone 12 Pro.

Er is echter één belangrijk verschil. De door velen gehate notch is gekrompen. Apple heeft het ‘hapje’ bovenin het scherm zo’n twintig procent kleiner weten te maken.

Qua directe designverschillen tussen de iPhone 13 en iPhone 13 Pro moeten we vooral naar de behuizing kijken. Het instapmodel heeft namelijk een meer glanzende (glossy) afwerking, terwijl de achterkant van de Pro-modellen juist mat oogt. De behuizing van de 13 Pro (Max) is verder van roestvrij staal, terwijl de gewone 13 (mini) van aluminium is gemaakt.

3. Kleuren: speels versus zakelijk

Ben je gek op felle kleuren, dan moet je voor de iPhone 13 gaan. Het toestel is verkrijgbaar in allerlei frisse smaakjes, waaronder roze.

De iPhone 13 Pro is juist wat meer ingetogen, omdat het toestel meer op de professional en zakelijke doelgroep is gericht. Hij komt in grotendeels dezelfde kleuren als de iPhone 12 Pro, al heeft Oceaanblauw plaatsgemaakt voor Sierra Blue.

Kleuren van iPhone 13: Blauw, Middernacht (zwart), Rood, Sterrenlicht (zilver), Roze

Kleuren van iPhone 13 Pro: Goud, Grafiet, Sierra Blue, Zilver

iPhone 13

iPhone 13 Pro

4. Hardware verschilt weinig

De iPhone 13 en iPhone 13 Pro hebben dezelfde A15 Bionic-chip, maar toch is de Pro krachtiger. Het duurdere model heeft namelijk een grafische processor met vijf kernen, terwijl de instapper er ‘slechts’ vier heeft. In hoeverre je dit verschil in de praktijk gaat merken, is vooralsnog de vraag. Wij denken dat de meeste mensen er weinig erg in zullen hebben.

Een belangrijker verschil is de hoeveelheid werkgeheugen. De iPhone 13 heeft 4GB RAM, de 13 Pro 6GB. In de praktijk kun je op het Pro-model dus meer apps tegelijk open hebben staan, voordat het toestel traag wordt. Ook veeleisende apps, zoals games, draaien (in theorie) net iets beter dan op het instapmodel.

Maak je de hele dag foto’s? Of neem je regelmatig video’s in hoge kwaliteit op? Dan wil je waarschijnlijk een iPhone met veel opslag. De iPhone 13 begint bij 128GB en gaat tot 512GB. Heb je nog meer capaciteit nodig, dan moet je voor de iPhone 13 Pro gaan. De grootste uitvoering heeft namelijk 1TB opslag.

5. Batterijduur is (flink) opgerekt

Wat heb je aan een uitstekende smartphone zonder degelijke batterij? Juist: vrij weinig. Eén van de grote kritiekpunten op de Apple-smartphones van 2020 was de gebrekkige batterijduur van (met name) de instapmodellen. Gelukkig lijkt het bedrijf dit jaar naar de kritiek te hebben geluisterd.

Toestel Batterijcapaciteit in mAh Verschil* iPhone 13 3240 +15,10% iPhone 13 Pro 3125 +11,01% * Ten opzichte van voorgangers

Zowel de iPhone 13 als iPhone 13 Pro hebben een flink grotere batterij dan hun voorgangers, zo weten we dankzij registratie in een database (via Chemtrec). Apple zelf zwijgt namelijk altijd over de batterijgrootte. Wel zegt het bedrijf dat de accuduur er flink op vooruit is gegaan, waarbij de Pro net aan het langste eind trekt:

iPhone 13 kan tot 19 uur video’s afspelen

iPhone 13 Pro kan tot 22 uur video’s afspelen

6. Camera: hoeveel lenzen wil je hebben?

Een overduidelijk verschil tussen de iPhone 13 en iPhone 13 Pro is de camera. Laatstgenoemde heeft drie sensoren achterop, eerstgenoemde twee. Te beginnen met de iPhone 13, die zowel een groothoek als ultragroothoeklens (beiden 12 megapixel) heeft. De selfiecamera heeft eveneens een resolutie van 12 megapixel.

De iPhone 13 Pro heeft drie camera’s achterop (ook allemaal 12 megapixel). Naast een groothoek- en ultragroothoeklens heeft de Pro ook een heuse telelens. Deze wordt ook wel ‘zoomlens’ genoemd, omdat je ‘m gebruikt om in te zoomen zonder kwaliteitsverlies.

Het vierde stipje op de achterkant van de 13 Pro is de LiDAR-scanner. Technisch gezien is dit geen camera, maar de scanner maakt foto’s wel mooier omdat ‘ie heel goed is in het opmeten van dieptes.

Over afstanden gesproken, de zoomlens van de iPhone 13 Pro kan nu nog beter inzoomen. De Pro-iPhone heeft 3x optische zoom, terwijl de iPhone 13 geen toegewijde zoomlens heeft.

Verder is de camera van de iPhone 13 Pro veel beter in fotograferen bij weinig licht, zoals ‘s nachts. In donkere situaties vangt de ultragroothoeklens tot ruim 90 procent meer licht op, waardoor kiekjes een stuk frisser ogen.

7. Prijs: flink prijsverschil

De iPhone 13 Pro is beter en daardoor ook duurder. Het toestel begint bij 1159 euro. Kies je meer opslag, dan betaal je uiteraard een meerprijs. Voor de iPhone 13 ben je minstens 909 euro kwijt.

Opslag iPhone 13 iPhone 13 Pro 128GB 909 euro 1159 euro 256GB 1029 euro 1279 euro 512GB 1259 euro 1509 euro 1TB Niet beschikbaar 1739 euro

Conclusie: iPhone 13 vs iPhone 13 Pro

In 2020 trokken de instap- en Pro-iPhone naar elkaar toe, maar in 2021 nemen ze juist afstand. Op het eerste oog vertonen de twee toestellen een hoop overeenkomsten. Kijk bijvoorbeeld naar design en hardware, maar onder het oppervlak zitten een hoop verschillen.

De iPhone 13 Pro onderscheidt zich vooral qua scherm en camera. Het display heeft (eindelijk) een ververssnelheid van 120Hz, waardoor alles net wat vloeiender oogt dan op een iPhone 13.

Ook voor fotografen is het duurdere model interessant. De iPhone 13 Pro heeft immers een drievoudige camera en exclusieve functies, zoals de mogelijkheid om in ProRes-formaat video’s op te nemen.

Of die pluspunten de meerprijs van 250 euro rechtvaardigen, is aan jou. Voor veel mensen is de iPhone 13 waarschijnlijk goed genoeg.

iPhone 13 kopen

De iPhone 13 en 13 Pro zijn vanaf vrijdag 17 september (om 14:00 uur) in Nederland te bestellen. Een week later, op 24 september, gaan de toestellen in de officiële verkoop. Vanaf deze dag worden ook de eerste bestelde iPhone 13-modellen geleverd. In onderstaand artikel zetten we alle informatie rondom prijzen en releasedata op een rij.

