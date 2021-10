De camera’s van de iPhone 13 vs de 13 Pro: hoe groot is het verschil?

Twijfel je tussen de iPhone 13 en de iPhone 13 Pro en ben je benieuwd hoe de camera’s presteren? Lees dan snel verder. In dit artikel vergelijken we de foto’s van beide toestellen.

Lees verder na de advertentie.

Camera’s van de iPhone 13 en iPhone 13 Pro vergeleken

Apple heeft de camera’s van de iPhone 13 en iPhone 13 Pro flink verbeterd ten opzichte van hun voorgangers. De sensoren zijn groter en laten ook meer licht binnen. De Pro-modellen hebben zoals gebruikelijk een streepje voor, maar zie je dat verschil ook echt? In deze uitgebreide vergelijking geven we antwoord op die vraag.

Mocht je trouwens een maatje kleiner willen: de camera’s van de iPhone 13 zijn gelijk aan die van de iPhone 13 mini. Als je juist liever iets groter gaat: de resultaten die je met de iPhone 13 Pro behaalt, zijn identiek aan die van de iPhone 13 Pro Max.

Primaire camera

De iPhone 13 heeft de primaire camera van de iPhone 12 Pro Max geërfd. Het toestel presteert daardoor flink beter dan de gewone iPhone 12. Apple heeft de iPhone 13 Pro echter een nóg grotere sensor gegeven, die bovendien ook ietsje lichtsterker is. Of je dat verschil ziet? Laten we eens wat foto’s vergelijken. In dit hele artikel zie je links steeds de gewone iPhone 13, rechts de iPhone 13 Pro.

Dit lijkt een spelletje ‘Zoek de verschillen’, want bij daglicht presteren de camera’s zeer vergelijkbaar. In de eerste foto zie je wel meer flare in de foto van de iPhone 13. De iPhone 13 Pro gaat wat beter om met direct zonlicht. Qua kleuren, contrast en details ontlopen de telefoons elkaar echter nauwelijks.

Ultragroothoeklens

De ultragroothoeklens is ideaal voor gebouwen, groepen mensen of gewoon als je eens een ander perspectief wil. Het exemplaar van de iPhone 13 Pro is volgens Apple een stuk beter dan die van de gewone iPhone 13. Hij laat meer licht binnen, wat in het donker een groot voordeel moet zijn. Zie je het verschil ook als het zonnetje schijnt? We vergelijken weer wat foto’s.

Voor de meeste mensen zijn de verschillen tussen de 13 en de 13 Pro vermoedelijk wederom te verwaarlozen. Ze zijn er echter wel. De foto’s van de 13 Pro blijken net wat scherper aan de randen. Dat zie je bijvoorbeeld aan de blaadjes van de boom op de eerste foto.

Telelens vs digitale zoom

Het belangrijkste onderscheid tussen de iPhone 13 en de iPhone 13 Pro is natuurlijk het áántal camera’s. De gewone variant heeft er twee op de achterkant, de Pro drie. Met de extra telelens kun je het beeld drie keer dichterbij halen zonder kwaliteitsverlies. Ook met de gewone iPhone 13 kun je inzoomen, maar dat gaat digitaal. We vergelijken weer wat foto’s.

Hoewel de foto’s van de iPhone 13 er helemaal niet zo slecht uitzien, wint de iPhone 13 Pro deze vergelijking met gemak. De kiekjes ogen zichtbaar scherper. Wil je dus regelmatig inzoomen, dan is de Pro een betere keuze.

Nachtmodus

Als de avond valt, maak je natuurlijk gebruik van de Nachtmodus. Die functie zet kunstmatige intelligentie in om je foto’s te verbeteren. Omdat de 13 Pro een grotere primaire sensor heeft én meer licht binnenlaat, moet dit toestel in theorie mooiere foto’s schieten. Is dat ook zo?

In de eerste foto kiest de Pro voor een wat warmere tint dan de gewone iPhone 13. Veder zijn de resultaten vergelijkbaar. De tweede foto laat wél wat verschil zien. De foto van de Pro is iets lichter en in de hoeken ook wat scherper. Dat zie je vooral linksboven.

De ultragroothoeklens van de iPhone 13 Pro laat zoals gezegd een bak meer licht binnen van het exemplaar van de normale iPhone 13. Dat moet voor helderdere foto’s zorgen in het donker. Kijk je mee?

Vooral bij het eerste voorbeeld is het verschil inderdaad prima te zien. Het kiekje dat de iPhone 13 Pro produceert is niet alleen lichter, maar ook scherper. Kijk maar eens goed naar de gebouwen links en rechts van de brug. In het tweede voorbeeld presteert de Pro ook beter, maar eigenlijk zijn beide foto’s wat te soft naar onze smaak.

Voor de lol hebben we ook nog even gekeken hoe de digitale zoom van de iPhone 13 in het donker presteert ten opzichte van de telecamera op de Pro.

Opvallend genoeg is de foto van de iPhone 13 lichter dan die van de 13 Pro. Dat komt natuurlijk omdat de gewone iPhone 13 de primaire sensor gebruikt en daar op inzoomt. De telelens van de 13 Pro laat minder licht binnen, maar is wel véél scherper.

Andere verschillen

De iPhone 13 Pro heeft niet alleen betere camera’s, maar ook meer functies dan de gewone iPhone 13. Zo kun je fotograferen in Apple ProRAW. Als je je foto’s graag uitgebreid bewerkt, levert dat betere resultaten op.

Later dit jaar kun je bovendien aan de slag met ProRes-video. Dat is een bestandsformaat waarmee je je films professioneel kunt bewerken. We vragen ons wel af hoeveel mensen daar gebruik van zullen maken. Het vereist behoorlijk wat tijd en technische kunde. Bovendien kost ProRes veel opslagruimte, waardoor je telefoon in mum van tijd vol zit.

Conclusie

We kunnen ons goed voorstellen dat veel mensen de cameraverschillen tussen de iPhone 13 en de iPhone 13 Pro niet zo spannend vinden. Ook met het basismodel schiet je prima plaatjes. Wie alleen af en toe een foto maakt voor op sociale media heeft daar meer dan genoeg aan.

De iPhone 13 Pro is vooral geschikt voor mensen die niet met een compactcamera of spiegelreflex rond willen lopen, maar wél graag de tijd nemen om goede foto’s te maken. Dankzij de betere sensoren en Apple ProRAW heb je met de Pro een heel capabel camerasysteem tot je beschikking.

Ga jij voor de iPhone 13 of toch voor de iPhone 13 Pro? Laat het ons even weten in de reacties. Wil je meer van dit soort artikelen lezen? Meld je dan aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief en download de gratis iPhoned-app.

Lees het laatste nieuws over Apple: